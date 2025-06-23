«Сложно бегать без мяча». Игрок «молодежки» – о матче с Нидерландами

Уже на прошлом для сборной Украине молодежном чемпионате Европы, для сине-желтых судьба выхода из группы решалась в матче с Нидерландами, где нас устраивала ничья. Впрочем, подопечные Унаи Мельгосы проиграли со счетом 0:2.

О причинах этого поражения в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал защитник команды Илья Крупский.

– Мы понимали, что соперник будет делать все, чтобы быть с мячом, они будут страдать, если им этого не дать, – сказал Крупский. – Украина также любит действовать первым номером, но соперник был силен. После травмы я провел только одну полноценную тренировку и вышел в стартовом составе. Было очень сложно бегать без мяча. Мы, наверное, где-то недотерпели, поскольку быстро теряли мяч, когда его отбирали. Оппоненту удавался прессинг и, в конце концов, это принесло нидерландцам результат.

Напомним, что в групповом раунде сборная Украины проиграла Дании (2:3), потом выиграла у Финляндии (2:0) и потерпела поражение от Нидерландов (0:2).