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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 13:30 |
420
0

«Ничего не поделаешь». Крупский – про приезд и работу в Металлисте 1925

Украинский защитник вернулся в харьковский клуб не в самом лучшем настроении

23 июня 2025, 13:30 |
420
0
«Ничего не поделаешь». Крупский – про приезд и работу в Металлисте 1925
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

Украинский защитник Илья Крупский по трансферу в «Металлист 1925» и работ с коллективом харьковского клуба:

– Илья, с каким настроением ты присоединился к «Металлисту 1925»?
– Безусловно, хотелось присоединиться к команде с более хорошим настроем, потому что выступление молодежной сборной Украины на Евро было не самое лучшее. Но уже ничего не поделаешь, нужно переключаться на клубную работу.

Что касается «Металлиста 1925», то это – амбициозный проект, клуб подписывает квалифицированных игроков и в дальнейшем команда планирует показывать хорошие результаты.

– Как проходят первые тренировочные дни?
– Я приезжал в клуб познакомился с ребятами, кого не знал, с тренерским штабом. Просто у меня еще есть несколько дней для отдыха, их дали игрокам, кто выступал на молодежном чемпионате Европы.

– С новым наставником Младеном Бартуловичем успел пообщаться?
– Перекинулись несколькими словами и пока все. Более детально поговорим, когда я приеду в расположение команды для полноценной работы.

– Ты сказал о хороших результатах, которые планирует показывать харьковская команда. А более четких целей не ставили?
– Еще нет. Это, наверное, будет озвучено, когда коллектив соберется в полном составе, поскольку кроме меня должны еще подъехать Владимир Салюк, Александр Мартынюк, Иван Калюжный…

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Металлист 1925 Илья Крупский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Младен Бартулович
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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