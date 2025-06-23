Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦАЛЬНО. Олег Горин покинул Рух
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 12:33 | Обновлено 23 июня 2025, 12:34
225
0

ОФИЦАЛЬНО. Олег Горин покинул Рух

Украинский защитник провел за львовский коллектив лишь 10 матчей

23 июня 2025, 12:33 | Обновлено 23 июня 2025, 12:34
225
0
ОФИЦАЛЬНО. Олег Горин покинул Рух
ФК Рух. Олег Горин

Львовский «Рух» попрощался с украинским защитником Олегом Гориным. Об этом сообщили социальные сети клуба.

25-летний футболист, контракт которого с клубом истекал лишь в декабре 2026 года, покинул львовский коллектив.

Олег присоединился к «Руху» зимой 2025 года. За это время он проел 10 матчей в Украинской Премьер-лиге и успел отличиться1 голом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

До львовского коллектива Горин выступал за «Днепр-1», а после прекращения существования клуба он полгода провел в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что «Рух» сделал заявление по поводу нового спонсора.

По теме:
Украинский клуб намерен вернуться в Премьер-лигу через год после вылета
КРУПСКИЙ: «Есть семья, а по контракту не выполняются условия полгода»
Стал известен график спаррингов Металлиста 1925 на сборах в Австрии
Олег Горин Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
Футбол | 22 июня 2025, 15:13 3
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет

Андрей Цуриков расписался со своей невестой

Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока
Футбол | 23 июня 2025, 10:57 15
Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока
Динамо Киев вышло из отпуска. В распоряжении Шовковского – 34 игрока

Футболисты пройдут медосмотр и проведут неделю на клубной базе в Конча-Заспе

Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Футбол | 23.06.2025, 05:05
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Критический момент. В Англии сообщили, на сколько дисквалифицируют Мудрика
Ротань планирует забрать в Полесье одного из лидеров Александрии
Футбол | 23.06.2025, 12:20
Ротань планирует забрать в Полесье одного из лидеров Александрии
Ротань планирует забрать в Полесье одного из лидеров Александрии
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Футбол | 22.06.2025, 21:07
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Голевая дуэль. Определен полуфиналист ЧЕ U21: обидчики Украины выбыли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
Экс-соперник Дюбуа оценил бой с Усиком: «Будет апсет и поражение фаворита»
21.06.2025, 17:15 3
Бокс
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
22.06.2025, 07:44 15
Футбол
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
21.06.2025, 22:23 4
Футбол
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
21.06.2025, 13:05
Хоккей
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
21.06.2025, 14:48 43
Футбол
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
22.06.2025, 08:13 11
Футбол
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
22.06.2025, 20:25
Теннис
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
21.06.2025, 16:58 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем