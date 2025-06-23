ОФИЦАЛЬНО. Олег Горин покинул Рух
Украинский защитник провел за львовский коллектив лишь 10 матчей
Львовский «Рух» попрощался с украинским защитником Олегом Гориным. Об этом сообщили социальные сети клуба.
25-летний футболист, контракт которого с клубом истекал лишь в декабре 2026 года, покинул львовский коллектив.
Олег присоединился к «Руху» зимой 2025 года. За это время он проел 10 матчей в Украинской Премьер-лиге и успел отличиться1 голом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
До львовского коллектива Горин выступал за «Днепр-1», а после прекращения существования клуба он полгода провел в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось о том, что «Рух» сделал заявление по поводу нового спонсора.
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