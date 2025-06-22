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  4. С агрессором не работают. Рух сделал заявление по поводу нового спонсора
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 19:42 | Обновлено 22 июня 2025, 19:44
925
4

С агрессором не работают. Рух сделал заявление по поводу нового спонсора

В львовском клубе недавно подписали контракт с брендом Kappa

22 июня 2025, 19:42 | Обновлено 22 июня 2025, 19:44
925
4
С агрессором не работают. Рух сделал заявление по поводу нового спонсора
ФК Рух

Львовский клуб «Рух», который недавно начал сотрудничество с итальянским брендом Kappa, опубликовал заявление по поводу вопроса о якобы «сотрудничестве Kappa с рф».

Заявление футбольного клуба «Рух»

После подписания контракта между «Рухом» и Kappa ряд СМИ начал публиковать информацию о том, что итальянский бренд «сотрудничает с рф» и якобы в россии есть официальное представительство Kappa.

ФК «Рух», договариваясь о сотрудничестве, обсуждал с итальянскими партнерами все вопросы, в том числе и то, ведет ли Kappa сотрудничество с россией и беларусью. Партнеры из Kappa предоставили все документы, подтверждающие, что бренд напрямую не ведет бизнес со страной-агрессором и ее сообщником. В то же время Kappa не несет ответственности за действия посредников, которые, имея готовую продукцию, без ведома итальянской стороны, могут поставлять спортивное снаряжение в любую страну мира.

Так, отсутствие прямого контакта и непосредственного сотрудничества Kappa с россией было одним из условий, которое «Рух» выдвигал при подписании контракта о сотрудничестве, и итальянский бренд подтвердил эти обязательства. Отдельно прилагаем документ, подтверждающий, что Kappa не работает с рф и беларусью.

В связи с этим ФК «Рух» обращается с просьбой к СМИ и отдельным блогерам не спекулировать на этой теме. При необходимости ответственные лица клуба предоставят необходимые подтверждения и комментарии по данному вопросу. И в очередной раз призываем – проверяйте и доверяйте только официальной информации, а не слухам и домыслам.

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Рух Львов спонсоры чемпионат Украины по футболу скандал игровая форма Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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Комментарии 4
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MaximusOne
Походу вони цю довідку самі написали, і дали італійцю підписати, тому що я сумніваюсь щоб представник компанії писав назви країн з маленької букви.
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0
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avk2307
Там написано все ж. Прямих відносин немає.
Є наприклад клієнт в Угорщині чи в Польщі і той продає в білорусь ... Далі в рашку.
А прямих відносин не має- факт.
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0
Владислав Ткаченко
я такий документ в pdf з електронним підписом за 20 хв.зроблю,щоб така довідка була легетимною ,ще потрібно завірювати в Італіі у нотаріуса
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