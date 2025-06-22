С агрессором не работают. Рух сделал заявление по поводу нового спонсора

Львовский клуб «Рух», который недавно начал сотрудничество с итальянским брендом Kappa, опубликовал заявление по поводу вопроса о якобы «сотрудничестве Kappa с рф».

Заявление футбольного клуба «Рух»

После подписания контракта между «Рухом» и Kappa ряд СМИ начал публиковать информацию о том, что итальянский бренд «сотрудничает с рф» и якобы в россии есть официальное представительство Kappa.

ФК «Рух», договариваясь о сотрудничестве, обсуждал с итальянскими партнерами все вопросы, в том числе и то, ведет ли Kappa сотрудничество с россией и беларусью. Партнеры из Kappa предоставили все документы, подтверждающие, что бренд напрямую не ведет бизнес со страной-агрессором и ее сообщником. В то же время Kappa не несет ответственности за действия посредников, которые, имея готовую продукцию, без ведома итальянской стороны, могут поставлять спортивное снаряжение в любую страну мира.

Так, отсутствие прямого контакта и непосредственного сотрудничества Kappa с россией было одним из условий, которое «Рух» выдвигал при подписании контракта о сотрудничестве, и итальянский бренд подтвердил эти обязательства. Отдельно прилагаем документ, подтверждающий, что Kappa не работает с рф и беларусью.

В связи с этим ФК «Рух» обращается с просьбой к СМИ и отдельным блогерам не спекулировать на этой теме. При необходимости ответственные лица клуба предоставят необходимые подтверждения и комментарии по данному вопросу. И в очередной раз призываем – проверяйте и доверяйте только официальной информации, а не слухам и домыслам.