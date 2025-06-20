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Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 20:15 | Обновлено 20 июня 2025, 20:56
709
0

Бренд, с которым Рух подписал контракт, сотрудничает c рф

Карра открыла свой первый магазин в российском городе в феврале 2025 года

20 июня 2025, 20:15 | Обновлено 20 июня 2025, 20:56
709
0
Бренд, с которым Рух подписал контракт, сотрудничает c рф
ФК Рух Львов

Клуб Украинской Премьер-лиги – львовский «Рух» – объявил о подписании контракта с известной компанией Kappa, которая будет производить экипировку для всех профессиональных команд.

«Футбольный клуб «Рух» с гордостью объявляет о новом партнерстве с легендарным итальянским брендом Kappa. Техническое партнерство вступит в силу с начала сезона 2025/26. Эта коллаборация является важным шагом для желто-черных, ведь они становятся первым клубом в Украине, который сотрудничает с этим всемирно известным брендом.

В рамках сотрудничества все профессиональные команды «Руха» и команды Академии получат новую экипировку, включающую эксклюзивный дизайн формы, тренировочных комплектов и дополнительного снаряжения. Это партнерство не только подчеркивает амбиции клуба, но и открывает новые возможности для развития молодых талантов», – сообщили во львовском клубе.

Проблема в том, что в феврале 2025 года Kappa вышла на российский рынок – компания открыла свой первый магазин в Санкт-Петербурге.

ФОТО. Карра открыла свой первый магазин в российском городе

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов спонсоры игровая форма скандал российско-украинская война
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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