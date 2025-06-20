Бренд, с которым Рух подписал контракт, сотрудничает c рф

Клуб Украинской Премьер-лиги – львовский «Рух» – объявил о подписании контракта с известной компанией Kappa, которая будет производить экипировку для всех профессиональных команд.

«Футбольный клуб «Рух» с гордостью объявляет о новом партнерстве с легендарным итальянским брендом Kappa. Техническое партнерство вступит в силу с начала сезона 2025/26. Эта коллаборация является важным шагом для желто-черных, ведь они становятся первым клубом в Украине, который сотрудничает с этим всемирно известным брендом.

В рамках сотрудничества все профессиональные команды «Руха» и команды Академии получат новую экипировку, включающую эксклюзивный дизайн формы, тренировочных комплектов и дополнительного снаряжения. Это партнерство не только подчеркивает амбиции клуба, но и открывает новые возможности для развития молодых талантов», – сообщили во львовском клубе.

Проблема в том, что в феврале 2025 года Kappa вышла на российский рынок – компания открыла свой первый магазин в Санкт-Петербурге.

ФОТО. Карра открыла свой первый магазин в российском городе