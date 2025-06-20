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Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 18:47 | Обновлено 20 июня 2025, 19:02
600
0

Эксклюзивный дизайн формы. Клуб УПЛ подписал контракт с известным брендом

Рух готовится показать новую форму

20 июня 2025, 18:47 | Обновлено 20 июня 2025, 19:02
600
0
Эксклюзивный дизайн формы. Клуб УПЛ подписал контракт с известным брендом
ФК Рух

Клуб УПЛ Рух объявил о подписании контракта с известной компанией Kappa, которая будет изготовлять экипировку для всех профессиональных команд и команд Академии.

Рух обещает, что покажет эксклюзивную форму перед стартом сезона.

«Переговоры «Руха» с брендом Kappa были длительными и состояли из нескольких этапов. Делегация «желто-черных» ездила в Италию на встречи с руководством итальянской компании. Это партнерство является важным шагом в развитии нашего клуба. В частности, коллаборация с таким известным брендом не только повышает престиж «Руха», но и открывает новые возможности для усовершенствования инфраструктуры и развития коммерческой деятельности», – отметили в клубе.

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Рух Львов игровая форма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
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