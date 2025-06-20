Эксклюзивный дизайн формы. Клуб УПЛ подписал контракт с известным брендом

Клуб УПЛ Рух объявил о подписании контракта с известной компанией Kappa, которая будет изготовлять экипировку для всех профессиональных команд и команд Академии.

Рух обещает, что покажет эксклюзивную форму перед стартом сезона.

«Переговоры «Руха» с брендом Kappa были длительными и состояли из нескольких этапов. Делегация «желто-черных» ездила в Италию на встречи с руководством итальянской компании. Это партнерство является важным шагом в развитии нашего клуба. В частности, коллаборация с таким известным брендом не только повышает престиж «Руха», но и открывает новые возможности для усовершенствования инфраструктуры и развития коммерческой деятельности», – отметили в клубе.