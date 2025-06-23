Новые клубы для Рафиньи и Исака. 10 трансферов лета, о которых мы мечтаем

Вероятно, вы ежедневно читаете о возможных и уже оформленных трансферах, по 100 новостей в сутки. Нет? Завидую вам. Потому что я читаю. И, признаюсь честно, я немного расстроен: «желтые» газеты стали какими-то совсем неизобретательными. Потому что новость, если ты берешь ее прямо из головы, должна иметь хоть какой-то смысл. Например, весной было сообщение: «Ман Сити» предлагает «Барселоне» почти 300 миллионов евро за Ямаля. Я понимаю, что ФФП существует только в нашем воображении и, если бы «Сити» все же его нарушил, очковым штрафом наказали бы все равно «Эвертон», но все же: ну какие 300 миллионов за игрока? Не только за Ламина, а вообще за кого-либо. «ПСЖ» отдал за Неймара 222 – на тот момент футболиста, который много лет подряд делал результат и в соло выигрывал матчи. Под 300 миллионов за Ямаля – нереалистично, а еще не в духе «Ман Сити», который переплачивает только за защитников и стремится к балансу в составе. Настолько «желтая» новость, что даже неинтересно.

Этот текст – о несколько более реалистичных трансферах. Вряд ли они состоятся этим летом, но если да – если не все, то большинство им точно обрадуется. Материал о трансферах нашей мечты. Логичных и имеющих смысл.

Рафинья в «Баварию»: последний камень бесконечности

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Помните, как Танос в «Мстителях» собирал цветные камни, чтобы получить наибольшую силу? Так вот, то же самое с боссами «Баварии». У них, возможно, лучшая «девятка» в мире в лице Кейна. У них, возможно, лучшая «десятка» в мире в лице Мусиалы. То же самое с Олисе справа и Киммихом в центре. 4 камня есть – нужен еще один, на левый фланг атаки. Я не верю в слухи о том, что Ямаль просит «Барселону» приобрести Уильямса, однако слишком много и долго СМИ пишут об этом трансфере – каталонцы точно пойдут за ним летом. Говорят, уже есть предварительная договоренность с футболистом. Тогда Нико будет играть слева. Фанаты «Барселоны» предполагают, что Рафинье отдадут позицию «десятки», но зачем это бразильцу? Он вообще правый вингер, но его сдвинули с комфортной позиции ради Ямаля. Теперь сдвинут с левого фланга. А потом придумают причину, почему он вообще не должен играть в основе. Рафинью, одного из лучших в мире, не ценят. В «Баварии» бы ценили. Хочется, чтобы бразилец сиял. В Мюнхене будет.

Альварес в «Барселону»: новая МСН

Когда-то каталонская команда имела тройку из Месси, Неймара и Суареса в нападении, главные лично для меня ее черты – мобильность и качество работы с мячом. Среди лучших трио группы атаки в истории это, возможно, самое техничное. А еще здесь нет «чистого» нападающего, потому что даже Суарес – очень подвижный, активный и полезный в том числе в розыгрыше мяча. Левандовский не такой, он о другом – о точных ударах по воротам. И он немолодой, его максимум – еще один год на топ-уровне. В этом сезоне его часто заменяли первым в составе. Рафинья и Ямаль провели больше поляка матчей в лиге, хотя тот же испанец, например, из-за травмы вылетал на некоторое время. О минутах вообще молчу. То есть нужна замена Роберта, в идеале – испаноязычный и техничный футболист, чтобы образовать топ-трио с Ямалем и Уильямсом. А кто подходит лучше на эту роль, чем Альварес? Генерирует моменты для себя и для партнеров, создает хайлайты, забивает в топ-матчах, очень умно двигается на поле – идеальный футболист для «Барселоны». А дорога из Мадрида в Каталонию уже протоптана.

Антони в «Бетисе»: возвращение домой

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Бразилец, кажется, наконец-то нашел свой дом. И это замечательно, потому что по-человечески его жаль: он переехал в «МЮ» в сложное для клуба время, да еще и сразу оказался под давлением из-за безумной суммы трансфера. Аренда в «Бетис» не выглядела как освобождение из оков, скорее как окончательный «отъезд с ярмарки»... Но произошло не так, как предполагалось. «Бетис» – одна из самых техничных команд Испании и Европы. Я почти не видел его в ЛЛ, однако в финале ЛК на фоне «Челси» коллектив выглядел просто лучшим с мячом в ногах. Возможно, исполнителям здесь не хватает класса, но точно не техники. А единственное достоинство Антони – это техника. Он может пробить с точки в точку. Он может обыграть одного соперника на дриблинге. Он может выполнить точный пас на партнера и сыграть в стеночку. Креативные решения на поле и сумасшедший объем работы без мяча – это не про бразильца. Но в «Бетисе» этого и не нужно. Это идеальный клуб для Антони. Это его уголок. Будет грустно, если футболист, который наконец-то обрёл свой дом, потеряет его так быстро. Пусть боссы «Бетиса» звонят Лапорте и спрашивают о рычагах.

Погба в «Монако»/«Марсель»: возвращение в топ-футбол

Не то чтобы я огромный фанат Поля, но я бы не хотел, чтобы его большая карьера закончилась вот так – на допинговом скандале. Потому что он был одним из лучших в «Ювентусе» и сборной, был лучшим в финале ЧМ-2018, лучшим на некоторых отрезках игры за «Манчестер Юнайтед». Ленивый и эпатажный, но, как доказали его выступления за Францию на крупных турнирах, влюбленный в футбол. Погба имел шанс стать одним из лучших в истории на своей позиции, но не приложил достаточно усилий, не заслужил. Однако он точно заслуживает нормального финала карьеры. Если не яркой точки, то хотя бы на полноценного завершения предложения. Такое возможно только при условии игры на топ-уровне. В лучшие чемпионаты Европы после двух лет отсутствия (фактически – после всех трех) для него путь закрыт, а вот во Франции его примут. В прессе есть варианты с «Монако» и «Марселем», и мне нравятся оба. Первое место – стабильное (Хюттер руководит клубом уже несколько лет), второе – звездное (команда регулярно приглашает сильных исполнителей). Поль вернется.

Пальинья в топ-клуб АПЛ: туда, где нужен

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«Бавария» договорилась с «Фулхэмом» о трансфере футболиста еще в 2023 году. Тогда он успел приехать в Мюнхен и сфотографироваться для презентации, но команды не уложились в сроки, трансферное окно закрылось, сделка не была оформлена. Пальинья остался в Лондоне еще на год и перешел в «Баварию» летом 2024-го... и оказался здесь ненужным. Просто подписать игрока хотели под Тухелем, а оформили трансфер уже тогда, когда новым рулевым стал Компани. А бельгийский тренер видит основой своего футбола игру на мяче. Здесь даже опорник должен в первую очередь уметь продвигать круглый через передачу и дриблинг, а уже потом – отбирать. А Пальинья – это такая олдскульная «шестерка», которая не очень хорошо работает с мячом – но эталонно без него. Это монстр отборов. Возьмем, к примеру, его последний сезон в АПЛ – в среднем по 4.6 отбора за матч. У всех остальных в лиге – максимум 3.8. И это выборка среди всех, не только среди опорников. Пальинья может выжигать в центре поля, просто не в «Баварии». Пусть возвращается в АПЛ.

Родриго в «Арсенал»: апгрейд позиции

На левый фланг атаки. Матчи с «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ показали, что «Арсенал» имеет все для крутой игры в футбол, кроме одного – тех, кто забьет гол. В поединках уровнем ниже хватает и Хаверца с Мерино в качестве форвардов, Мартинелли как вингера, а в полуфинале ЛЧ – нет. За 2 матча против парижан отличился только Сака. Вот он способен тянуть на себе команду, но не в соло против лучшего коллектива Европы. Нужна помощь. Родриго был бы топ-опцией в таком случае, потому что он играет хорошо всегда. Его средняя оценка в предыдущем сезоне ЛЧ – 7.32, у Мбаппе – 7.3. Потому что Килиан оформил хет-трик в ворота «Ман Сити», но молчал в некоторых других поединках, а Родриго почти никогда не проваливался. Всегда был полезен. И это при том, что его заменяли первым из трио атаки. А еще он лучше Мбаппе и Вини отрабатывает в обороне и имеет, очевидно, прекрасный характер: не капризничает, не выносит в публичное пространство тот факт, что недоволен своей ролью в команде. Он может быть суперзвездой. Он готов. Но в «Реале» такого шанса не получит. Нужен трансфер в Лондон.

Исак в «Арсенал»: форвард, который подходит Артете

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Очевидно: Микель не хочет видеть в клубе типичную «девятку». Он еще не дошел в своем развитии до уровня Гвардиолы, который был готов «разменять» одного человека в стадии розыгрыша мяча на гарантию 20+ забитых в одной только АПЛ голов за сезон. Поэтому в «Ман Сити» нападающего играет отрезанный от пасовой игры Холанд, а в «Арсенале» – вовлеченный в нее Хаверц или Мерино. Но вы сами видите: без форварда не получается побеждать регулярно. Оборона «канониров» – возможно, лучшая в Европе, поражений в чемпионате «Арсенал» имеет столько же, сколько и «Ливерпуль» (по 4). Разница в количестве ничьих, которых лондонцы насобирали на дистанции в 38 туров аж 14. Потому что могут вжать оппонента в его штрафную площадку, а конвертировать территориальное преимущество в победный забитый гол – нет. Топ-форвард нужен, но тот же Дьокереш не будет полезен на этапе подготовки и развития атаки. Потому что он завершитель. А вот Исак – еще и опция для эффективного розыгрыша. Техничный, может отдать голевой пас и сам создать себе момент – идеально для команды, которая ставит на владение. С Исаком «Арсенал» будет фаворитом на титул АПЛ.

Барелла в «Астон Вилле»: win-win для всех

Боссы «Интера», комментируя назначение Киву новым тренером, едва ли не главной причиной своего выбора назвали его умение работать с молодыми и знание академии клуба. То есть в Милане не скрывают: команда переходит на работу в эконом-режиме. Даже выход в финал ЛЧ не помог, теперь ставка на внутренний ресурс. «Интер» не хочет развиваться, он не станет сильнее летом. Следовательно, Барелле нет смысла держаться за этот клуб. Он не является главной звездой здесь. Не является любимцем фанатов. А еще ему уже под 30, поэтому сейчас едва ли не последний шанс попробовать себя за пределами Италии. Можно и даже нужно уходить. «Интеру» выгодно заработать на Барелле, потому что на скамейке запасных, кроме других, есть и готовый играть в основе Фраттези – потеря будет ощутимой, но не критичной, а вот деньги можно будет инвестировать. «Астон Вилла», если подпишет итальянца, прокачает свой центр поля. Тилеманс и Макгинн – это хорошо, но все еще хуже, чем, например, пара Гимараеша и Тонали. Трансфер на эту позицию летом точно будет. Так почему бы тогда не Барелла?

Симонс в «Ливерпуле»: лучшая атака в АПЛ

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Вирц – это прекрасно. В том числе потому, что Флориан – большой универсал, который может сыграть на любой позиции. А в атаке «Ливерпуля» неприкосновенным является только Салах, поэтому делать трансферы в нападение все еще можно. На новичков уже потрачено много денег, но «красные» почти не вкладывались в трансферы год назад – их карманы полны. Так почему бы не отдать много за Симонса? Хави – лучший футболист «Лейпцига» как по оценке, так и по визуальному впечатлению. В течение сезона он играл и справа, и слева, и в центре под нападающим – везде был полезен и оформлял голевые действия. Я не знаю, где будет играть Вирц, но точно не одновременно на левом фланге атаки и под нападающим. Стало быть, позиция для Симонса свободна. Посмотрите на трансферы «Ливерпуля» со Слотом: здесь нет футболистов, которые не создают моменты. Это важно для тренера. И Хави – элитный в этом аспекте исполнитель. А еще он забивает голы и отдает ассисты. В прошлом сезоне у «Ливерпуля» был только один топ-футболист, который стабильно оформлял голевые действия. Уже есть 2. Если будет 3, то его атака – лучшая в АПЛ.

Месси/Роналду в Европу: на радость фанатам

В июне Роналду играл за свою сборную в Лиге Наций – забил гол в финале и выиграл турнир. В этом же месяце Месси вышел на поле на клубном ЧМ – и забил победный мяч ударом со штрафного. Первый огорчил сборную Испании, второй – «Порту». То есть оба способны играть на уровне, оба поддерживают форму. Если так, то разве было бы плохо увидеть хотя бы одного в Европе? Конечно, не в составе топ-команды. Может, в каком-нибудь середняке одной из топ-лиг или топ-клубе Нидерландов/Португалии. Потому что мы, давайте честно, не смотрим ни МЛС, ни чемпионат Саудовской Аравии. Но мы всегда рады видеть, как Роналду и Месси забивают голы – и празднуют победы. Потому что ностальгия. Они больше не являются звездами мирового уровня, даже, пожалуй, не являются топ-футболистами, но достаточно качественными исполнителями – точно. Поэтому им все еще есть, что дать европейскому футболу. На это хотелось бы посмотреть. И есть шанс, если кто-то предложит игрокам какой-то интересный проект. Месси, кажется, хочет играть без давления результата, а Роналду – с возможностью выигрывать трофеи. Разве не найдутся в Европе те, кто сможет удовлетворить их желания?