Стал известен график спаррингов Металлиста 1925 на сборах в Австрии

«Металлист 1925» ведет подготовку к началу нового сезона. Команда начала первый этап учебно-тренировочных сборов.

Сейчас «Металлист 1925» тренируется в Украине. А 27 июня команда отправиться на учебно-тренировочные сборы в Австрию.

Во время австрийского этапа подготовки к сезону. «Металлист 1925» проведет семь контрольных матчей. Первый из них запланирован на 30 июня. Соперником харьковского клуба станет ФК «Ботошани» (Ботошани, Румыния). В прошлом сезоне команда заняла в чемпионаты Румынии 12-е место.

Второго июля «Металлист 1925» выйдет против многократного чемпиона Греции и серебряного призера прошлого сезона «Панатинаикоса». На 7 июля запланирован матч с чемпионом Азербайджана «Карабахом».

Также среди соперников «Металлиста 1925» ФК «Злин» (Злин, Чехия), «Вальдхов» (Мангейм, Германия), ФК «Бохум» (Бохум, Германия) и «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия).

Расписание матчей «Металлиста 1925» на сборах в Австрии:

30.06. ФК «Ботошани» (Ботошани, Румыния)

02.07. «Панатинаикос» (Афины, Греция)

07.07. «Карабах» (Агдам, Азербайджан)

08.07. ФК «Злин» (Злин, Чехия)

16.07. «Вальдхов» (Мангейм, Германия)

18.07. ФК «Бохум» (Бохум, Германия)

22.07. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия).

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков.