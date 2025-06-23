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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 12:32 |
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0

Стал известен график спаррингов Металлиста 1925 на сборах в Австрии

Первый матч команда Младена Бартуловича проведет 30 июня

23 июня 2025, 12:32 |
140
0
Стал известен график спаррингов Металлиста 1925 на сборах в Австрии
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» ведет подготовку к началу нового сезона. Команда начала первый этап учебно-тренировочных сборов.

Сейчас «Металлист 1925» тренируется в Украине. А 27 июня команда отправиться на учебно-тренировочные сборы в Австрию.

Во время австрийского этапа подготовки к сезону. «Металлист 1925» проведет семь контрольных матчей. Первый из них запланирован на 30 июня. Соперником харьковского клуба станет ФК «Ботошани» (Ботошани, Румыния). В прошлом сезоне команда заняла в чемпионаты Румынии 12-е место.

Второго июля «Металлист 1925» выйдет против многократного чемпиона Греции и серебряного призера прошлого сезона «Панатинаикоса». На 7 июля запланирован матч с чемпионом Азербайджана «Карабахом».

Также среди соперников «Металлиста 1925» ФК «Злин» (Злин, Чехия), «Вальдхов» (Мангейм, Германия), ФК «Бохум» (Бохум, Германия) и «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия).

Расписание матчей «Металлиста 1925» на сборах в Австрии:

  • 30.06. ФК «Ботошани» (Ботошани, Румыния)
  • 02.07. «Панатинаикос» (Афины, Греция)
  • 07.07. «Карабах» (Агдам, Азербайджан)
  • 08.07. ФК «Злин» (Злин, Чехия)
  • 16.07. «Вальдхов» (Мангейм, Германия)
  • 18.07. ФК «Бохум» (Бохум, Германия)
  • 22.07. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия).

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков.

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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