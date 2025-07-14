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  4. Юрген КЛОПП: «Этот трансфер – фантастика. Суперталант, очень классно»
Англия
14 июля 2025, 02:28 |
264
0

Юрген КЛОПП: «Этот трансфер – фантастика. Суперталант, очень классно»

Юрген – о трансфере Вирца

14 июля 2025, 02:28 |
264
0
Юрген КЛОПП: «Этот трансфер – фантастика. Суперталант, очень классно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

«Ливерпуль» официально объявил о подписании полузащитника немецкого «Байера» Флориана Вирца. Английский клуб заплатит за игрока 118 млн евро гарантированно и 19 млн евро в виде бонусов.

На трансфер Флориана Вирца отреагировал легендарный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который возглавлял клуб восемь лет.

«Это будет фантастика, я в этом уверен. На самом деле трудно усилить команду, которая является чемпионом. Но Ливерпуль это сделал. Вирц – суперталант. Это будет очень классно, хочу увидеть его в действии», – сказал Юрген Клопп.

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Ливерпуль Байер трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Флориан Вирц Юрген Клопп
Дмитрий Олейник Источник: Goal.com
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