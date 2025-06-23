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  4. Руслан ДЕДУХ: «Левый Берег хочет вернуться в Премьер-лигу»
Украина. Первая лига
23 июня 2025, 11:46 |
160
0

Руслан ДЕДУХ: «Левый Берег хочет вернуться в Премьер-лигу»

Полузащитник «Левого Берега» поделился планами на предстоящий сезон

23 июня 2025, 11:46 |
160
0
Руслан ДЕДУХ: «Левый Берег хочет вернуться в Премьер-лигу»
ФК Левый Берег. Руслан Дедух

«Левый Берег» провел первую тренировку после отпуска. Команда работала под руководством нового тренера Андрея Гаврюшова. Ожиданиями от предстоящего сезона в Первой лиге поделился полузащитник «Левого Берега» Руслан Дедух.

«Времени на отдых было достаточно, чтобы не только отдохнуть, но и проанализировать прошедший сезон, нужно было сделать выводы. Во время отпуска мы постоянно поддерживали связь в коллективе, скучали друг по другу, поэтому очень рады вернуться на футбольные поля. Что касается изменений в команде, то мы ждали, когда нас соберут и все расскажут. Познакомились с новым тренерским штабом, привыкаем к их требованиям. Будем двигаться дальше. Если говорить о прошлом сезоне, то изменения в команде должны были быть, потому что мы не выполнили задачу.

Фавориты в Первой лиге? Сейчас рано что-то говорить. Но я уверен в одном, что сезон будет интересным. Мне, кстати, и классический формат соревнований больше нравится, чем это было в прошлом сезоне, когда команды делились на две группы. Сейчас нужно хорошо подготовиться, потому что «Левый Берег» хочет вернуться в Премьер-лигу», – сказал Дедух.

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Андрей Гаврюшов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Левый Берег Киев Руслан Дедух
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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