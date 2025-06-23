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  4. Евгений БАНАДА: «В Первой лиге собралось много амбициозных команд»
Украина. Первая лига
23 июня 2025, 11:32 | Обновлено 23 июня 2025, 11:33
350
3

Евгений БАНАДА: «В Первой лиге собралось много амбициозных команд»

Полузащитник «Левого Берега» поделился ожиданиями от предстоящего сезона

23 июня 2025, 11:32 | Обновлено 23 июня 2025, 11:33
350
3
Евгений БАНАДА: «В Первой лиге собралось много амбициозных команд»
ФК Левый Берег. Евгений Банада

«Левый Берег» вышел из отпуска и провел первую тренировку под руководством нового тренера Андрея Гаврюшова. Команда будет выступать в Первой лиге. Ожиданиями от предстоящего сезона поделился полузащитник киевского клуба Евгений Банада.

«Во время отпуска соскучился по футбольному полю. Но, если честно, хотелось бы еще немного отдохнуть, потому что каникулы были короткими. Но что есть, то есть. Нужно включаться в работу.

Мы с энтузиазмом начали занятия, ведь в команде сменился тренерский штаб, было интересно попробовать что-то новое. У нас будет нелегкая подготовка к сезону, потому что команду ждут три тренировочных сбора. Но это, уверен, нужно для того, чтобы вернуться в элиту.

Думаю, что предстоящий сезон будет напряженным в Первой лиге, ведь в ней собралось много амбициозных команд. Это и те коллективы, которые вылетели из УПЛ, и те, кто там выступает уже не первый год. Легко не будет никому. Уверен, что болельщикам будет интересно посмотреть на такие поединки, как, например, «Левый Берег» – «Черноморец» или «Ингулец» – «Ворскла». Также у нашего клуба появится вторая команда, которая будет выступать во Второй лиге. Это очень важно для молодежи, для развития футбола в «Левом Береге», потому что для игроков это будет стимул стремиться попасть в первую команду, а конкуренция пойдет только на пользу», – сказал Банада.

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Левый Берег Киев Евгений Банада Андрей Гаврюшов учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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Комментарии 3
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BekXan
Амбітні команди в УПЛ, а ті що вилетіли це без мізків керівники і господарі.
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0
Х🅰️рьковский Характер
в этом году 1925 вернулись, в в следующем сезоне и МХ вернёцца! в мае 2026 у Первой Столицы будут сразу два чемпа - и в упл и первой лиге!
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0
Talya
Ворсклі💚🤍 і Чорноморцю🖤💙 скорішого повернення!
Також хочу бачити в УПЛ Буковину💛🖤 і 🐂Ниву Тернопіль💚💛 - про останню то лише мрії, але мені дуже подобаються її фанати! 😊
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0
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