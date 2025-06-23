Евгений БАНАДА: «В Первой лиге собралось много амбициозных команд»

«Левый Берег» вышел из отпуска и провел первую тренировку под руководством нового тренера Андрея Гаврюшова. Команда будет выступать в Первой лиге. Ожиданиями от предстоящего сезона поделился полузащитник киевского клуба Евгений Банада.

«Во время отпуска соскучился по футбольному полю. Но, если честно, хотелось бы еще немного отдохнуть, потому что каникулы были короткими. Но что есть, то есть. Нужно включаться в работу.

Мы с энтузиазмом начали занятия, ведь в команде сменился тренерский штаб, было интересно попробовать что-то новое. У нас будет нелегкая подготовка к сезону, потому что команду ждут три тренировочных сбора. Но это, уверен, нужно для того, чтобы вернуться в элиту.

Думаю, что предстоящий сезон будет напряженным в Первой лиге, ведь в ней собралось много амбициозных команд. Это и те коллективы, которые вылетели из УПЛ, и те, кто там выступает уже не первый год. Легко не будет никому. Уверен, что болельщикам будет интересно посмотреть на такие поединки, как, например, «Левый Берег» – «Черноморец» или «Ингулец» – «Ворскла». Также у нашего клуба появится вторая команда, которая будет выступать во Второй лиге. Это очень важно для молодежи, для развития футбола в «Левом Береге», потому что для игроков это будет стимул стремиться попасть в первую команду, а конкуренция пойдет только на пользу», – сказал Банада.