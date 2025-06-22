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  4. «Строим команду». Новый тренер Левого Берега рассказал о первой тренировке
Украина. Первая лига
22 июня 2025, 15:26 |
206
0

«Строим команду». Новый тренер Левого Берега рассказал о первой тренировке

Андрей Гаврюшов начал тренерский этап во главе «аистов»

22 июня 2025, 15:26 |
206
0
«Строим команду». Новый тренер Левого Берега рассказал о первой тренировке
ФК Левый Берег. Андрей Гаврюшов

Новоиспеченный тренер «Левого берега» Андрей Гаврюшов поделился мыслями относительно первой тренировки команды после отпуска.

20 июня «аисты» провели первую тренировку на клубной базе, представив игрокам нового специалиста.

– Насколько вы увидели на первой тренировке желание игроков вернуться к работе?

– Все ребята рады видеть друг друга, сейчас мы должны работать без лишних эмоций. Парни выполняют всё с удовольствием, дальше будем набирать игровой тонус.

– Насколько укомплектован тренерский штаб?

– Вадим Чернышенко остаётся в тренерском штабе, также будут работать тренер вратарей Сергей Карпов, тренер по физподготовке Виталий Захарченко, медперсонал – в прежнем составе. Есть ещё позиции, которые мы будем формировать.

– Насколько сложным было кадровое решение – ведь ряд игроков покинул команду?

– Советовались с президентом, некоторые решения были его волевыми, в каких-то моментах я просил от него определённых шагов. Сейчас мы строим молодую, амбициозную и конкурентоспособную команду.

– Есть ли уже информация по соперникам в спаррингах?

– На первом сборе будем работать девять дней. На 28 июня запланирован первый спарринг с винницкой «Нивой», затем 5 июля – с ФК «Чернигов». По поводу дальнейших контрольных матчей информация появится позже.

– «Левый берег» в этом сезоне будет играть в Первой лиге. Кто ваши главные конкуренты в чемпионате?

– Во-первых, задачи озвучит президент, но мы ставим цель – возвращение в Премьер-лигу. Нас ждёт классический формат из 16 команд, в два круга, будет интересно. Нам будут противостоять опытные коллективы, такие как «Черноморец», «Ворскла», «Буковина». Но к каждому сопернику мы относимся с уважением.

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