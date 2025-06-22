«Строим команду». Новый тренер Левого Берега рассказал о первой тренировке

Новоиспеченный тренер «Левого берега» Андрей Гаврюшов поделился мыслями относительно первой тренировки команды после отпуска.

20 июня «аисты» провели первую тренировку на клубной базе, представив игрокам нового специалиста.

– Насколько вы увидели на первой тренировке желание игроков вернуться к работе?

– Все ребята рады видеть друг друга, сейчас мы должны работать без лишних эмоций. Парни выполняют всё с удовольствием, дальше будем набирать игровой тонус.

– Насколько укомплектован тренерский штаб?

– Вадим Чернышенко остаётся в тренерском штабе, также будут работать тренер вратарей Сергей Карпов, тренер по физподготовке Виталий Захарченко, медперсонал – в прежнем составе. Есть ещё позиции, которые мы будем формировать.

– Насколько сложным было кадровое решение – ведь ряд игроков покинул команду?

– Советовались с президентом, некоторые решения были его волевыми, в каких-то моментах я просил от него определённых шагов. Сейчас мы строим молодую, амбициозную и конкурентоспособную команду.

– Есть ли уже информация по соперникам в спаррингах?

– На первом сборе будем работать девять дней. На 28 июня запланирован первый спарринг с винницкой «Нивой», затем 5 июля – с ФК «Чернигов». По поводу дальнейших контрольных матчей информация появится позже.

– «Левый берег» в этом сезоне будет играть в Первой лиге. Кто ваши главные конкуренты в чемпионате?

– Во-первых, задачи озвучит президент, но мы ставим цель – возвращение в Премьер-лигу. Нас ждёт классический формат из 16 команд, в два круга, будет интересно. Нам будут противостоять опытные коллективы, такие как «Черноморец», «Ворскла», «Буковина». Но к каждому сопернику мы относимся с уважением.