ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет

32-летний игрок клуба «Колос» Ковалевка, Андрей Цуриков, женился на своей девушке Алине.

Церемония бракосочетания состоялась 19 июня, однако молодожены держала информацию в тайне относительно официальной регистрации брака.

«Поздравляем Андрея Цурикова и его невесту Алину с официальным созданием семьи.

Ковалевская футбольная семья желает молодоженам долгого и крепкого семейного счастья и осуществления всех совместных мечтаний», – написала пресс-служба клуба «Колос».

Интересно, что жена Андрея, Алина, является мастером спорта по художественной гимнастике. К тому же, девушка моложе Цурикова на 10 лет.