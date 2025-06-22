ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
Андрей Цуриков расписался со своей невестой
32-летний игрок клуба «Колос» Ковалевка, Андрей Цуриков, женился на своей девушке Алине.
Церемония бракосочетания состоялась 19 июня, однако молодожены держала информацию в тайне относительно официальной регистрации брака.
«Поздравляем Андрея Цурикова и его невесту Алину с официальным созданием семьи.
Ковалевская футбольная семья желает молодоженам долгого и крепкого семейного счастья и осуществления всех совместных мечтаний», – написала пресс-служба клуба «Колос».
Интересно, что жена Андрея, Алина, является мастером спорта по художественной гимнастике. К тому же, девушка моложе Цурикова на 10 лет.
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