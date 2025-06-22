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  4. ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 15:13 | Обновлено 22 июня 2025, 15:16
1110
0

ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет

Андрей Цуриков расписался со своей невестой

22 июня 2025, 15:13 | Обновлено 22 июня 2025, 15:16
1110
0
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФК Колос. Андрей Цуриков

32-летний игрок клуба «Колос» Ковалевка, Андрей Цуриков, женился на своей девушке Алине.

Церемония бракосочетания состоялась 19 июня, однако молодожены держала информацию в тайне относительно официальной регистрации брака.

«Поздравляем Андрея Цурикова и его невесту Алину с официальным созданием семьи.

Ковалевская футбольная семья желает молодоженам долгого и крепкого семейного счастья и осуществления всех совместных мечтаний», – написала пресс-служба клуба «Колос».

Интересно, что жена Андрея, Алина, является мастером спорта по художественной гимнастике. К тому же, девушка моложе Цурикова на 10 лет.

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Андрей Витренко Источник: Instagram
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