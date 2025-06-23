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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 14:55 | Обновлено 23 июня 2025, 14:59
1337
0

Динамо приняло важное решение о Пономаренко и еще семи игроках U-19

Молодые игроки получат шанс проявить себя под руководством Александра Шовковского

23 июня 2025, 14:55 | Обновлено 23 июня 2025, 14:59
1337
0
Динамо приняло важное решение о Пономаренко и еще семи игроках U-19
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Киевское «Динамо» вышло из отпуска и в ближайшее время начнет подготовку к новому сезону, а также старту в Лиге чемпионов.

23 июня футболисты прошли медосмотр в киевской клинике «Добробут», после чего соберутся на клубной базе в Конча-Засе. Главный тренер Александр Шовковский решил предоставить шанс проявить себя на сборах некоторым футболистам команды U-19.

Возможность закрепиться в первой команде получит лучший бомбардир чемпионата Украины U-19 Дмитрий Кремчанин и один из лидеров этой команды, форвард Матвей Пономаренко.

Кроме того, проявить себя смогут голкипер Вячеслав Суркис, защитник Владислав Захарченко, полузащитники Роман Саленко, Кирилл Осипенко, Павел Люсин и нападающий Федор Задорожный.

В течение недели динамовцы будут заниматься в Киеве, а 30 июня отправятся на учебно-тренировочные сборы в Австрию, которые продлятся до 19 июля. «Бело-синяя» команда будет базироваться недалеко от города Грац.

Киевское «Динамо», чемпион Украины, начинает выступление в еврокубках со 2-го раунда (Q2) отбора Лиги чемпионов. Соперником киевского клуба станет победитель пары Жальгирис (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта).

Первый матч «бело-синие» проведут в гостях 22 или 23 июля, а ответная игра пройдет на условно домашней арене киевского клуба 29 или 30 июля.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александр Шовковский Дмитрий Кремчанин Матвей Пономаренко Вячеслав Суркис Павел Люсин Федор Задорожный Роман Саленко Кирилл Осипенко Владислав Захарченко учебно-тренировочные сборы
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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