Бавария готова сразиться за звездного нападающего Арсенала. Его цена 55 млн
У Габриэла Мартинелли есть шанс оказаться в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» желает усилить атакующее звено благодаря трансферу нападающего лондонского «Арсенала» Габриэля Мартинелли.
Немецкий клуб рассматривает кандидатуру бразильца в качестве одного из летних приобретений.
Помимо Габриэля в списке пожеланий «Баварии» присутствуют такие атакующие футболисты: Нико Уильямс, Луис Диас, Коди Гакпо и Джейми Байно-Гиттенс.
Мартинелли пока не проявляет желания покидать «Арсенал», поскольку у нападающего осталось еще два года контракта. Однако «канониры» могут пойти на продажу Габриэля для разгрузки бюджета клуба.
Интересно, что статистический портал Transfermarkt оценивает Мартинелли в 55 миллионов евро.
В этом сезоне бразилец отыграл 51 поединок, в которых оформил 10 голов и шесть ассистов.
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