Бавария готова сразиться за звездного нападающего Арсенала. Его цена 55 млн

Мюнхенская «Бавария» желает усилить атакующее звено благодаря трансферу нападающего лондонского «Арсенала» Габриэля Мартинелли.

Немецкий клуб рассматривает кандидатуру бразильца в качестве одного из летних приобретений.

Помимо Габриэля в списке пожеланий «Баварии» присутствуют такие атакующие футболисты: Нико Уильямс, Луис Диас, Коди Гакпо и Джейми Байно-Гиттенс.

Мартинелли пока не проявляет желания покидать «Арсенал», поскольку у нападающего осталось еще два года контракта. Однако «канониры» могут пойти на продажу Габриэля для разгрузки бюджета клуба.

Интересно, что статистический портал Transfermarkt оценивает Мартинелли в 55 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец отыграл 51 поединок, в которых оформил 10 голов и шесть ассистов.