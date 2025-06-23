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  4. Реал нацелился на трансфер суперзвезды за 175 миллионов евро
Испания
23 июня 2025, 01:55 |
225
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Реал нацелился на трансфер суперзвезды за 175 миллионов евро

Мадридцы рассчитывают подписать Букайо Сака

23 июня 2025, 01:55 |
225
0
Реал нацелился на трансфер суперзвезды за 175 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Мадридский «Реал» хочет усилить нападение в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации испанских СМИ, мадридцы приложат максимум усилий, чтобы подписать английского вингера лондонского «Арсенала» Букайо Сака. «Арсенал» установил космический ценник на игрока – «канониры» готовы его продать за 175+ миллионов евро.

Трансфер англичанина в «Реал» станет более реалистичным после продажи Родриго, которым интересуются «Манчестер Сити» и «Челси».

Ранее сообщалось о том, что агент Лунина провел переговоры с «Реалом».

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Букайо Сака Арсенал Лондон Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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