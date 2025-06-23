Реал нацелился на трансфер суперзвезды за 175 миллионов евро
Мадридцы рассчитывают подписать Букайо Сака
Мадридский «Реал» хочет усилить нападение в летнее трансферное окно 2025 года.
По информации испанских СМИ, мадридцы приложат максимум усилий, чтобы подписать английского вингера лондонского «Арсенала» Букайо Сака. «Арсенал» установил космический ценник на игрока – «канониры» готовы его продать за 175+ миллионов евро.
Трансфер англичанина в «Реал» станет более реалистичным после продажи Родриго, которым интересуются «Манчестер Сити» и «Челси».
Ранее сообщалось о том, что агент Лунина провел переговоры с «Реалом».
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