Реал нацелился на трансфер суперзвезды за 175 миллионов евро

Мадридский «Реал» хочет усилить нападение в летнее трансферное окно 2025 года.

По информации испанских СМИ, мадридцы приложат максимум усилий, чтобы подписать английского вингера лондонского «Арсенала» Букайо Сака. «Арсенал» установил космический ценник на игрока – «канониры» готовы его продать за 175+ миллионов евро.

Трансфер англичанина в «Реал» станет более реалистичным после продажи Родриго, которым интересуются «Манчестер Сити» и «Челси».

Ранее сообщалось о том, что агент Лунина провел переговоры с «Реалом».