Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 39 лет. Атлетико нашел замену Симеоне
Испания
23 июня 2025, 10:27 |
1136
0

39 лет. Атлетико нашел замену Симеоне

Филипе Луис может возглавить испанский гранд

23 июня 2025, 10:27 |
1136
0
39 лет. Атлетико нашел замену Симеоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Фелипе Луис

Бразильский коуч «Фламенго» Филипе Луис может стать тренером мадридского «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 39-летний специалист может заменить Диего Симеоне у руля испанского коллектива. Он остается в поле зрения «матрасников» не только из-за своих результатов в качестве тренера, но и из-за понимания клубной философии.

Филипе Луис провел 8 сезон в составе «Атлетико» в качестве игрока. Он сыграл 333 матча за испанский клуб, в которых отличился 12 забитыми мячами и 30 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансферную бомбу после покупки Уильямса.

По теме:
Что делать Лунину? Куртуа назвал клуб, в котором намерен завершить карьеру
Атлетико – Ботафого. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Таблицы КЧМ-2025 после 2-го тура. 4 команды уже обеспечили себе плей-офф
Филипе Луис Фламенго назначение тренера Диего Симеоне Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу чемпионат Бразилии по футболу Ла Лига
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Футбол | 23 июня 2025, 07:44 4
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение
Легендарный клуб сделал предложение по Лунину. Реал уже принял решение

Украинцем заинтересовался «МЮ»

Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода
Футбол | 23 июня 2025, 05:51 5
Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода
Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода

Форвард Динамо может перейти в английский Сандерленд

Реал нацелился на немецкого нападающего
Футбол | 23.06.2025, 09:48
Реал нацелился на немецкого нападающего
Реал нацелился на немецкого нападающего
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
Футбол | 22.06.2025, 15:13
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Футбол | 23.06.2025, 08:49
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Хаби АЛОНСО: Мне плевать на твои голы, теперь в Реале у тебя другая задача
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
Стало известно, сколько заработала Ястремская за финал турнира в Ноттингеме
22.06.2025, 20:25
Теннис
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
22.06.2025, 00:48 3
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
21.06.2025, 22:41 3
Бокс
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
Берлин спасен красиво: определена вторая финалистка престижного пятисотника
21.06.2025, 16:58 4
Теннис
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
22.06.2025, 08:16 26
Футбол
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
21.06.2025, 19:50 6
Теннис
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
21.06.2025, 08:19
Футбол
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
21.06.2025, 22:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем