39 лет. Атлетико нашел замену Симеоне
Филипе Луис может возглавить испанский гранд
Бразильский коуч «Фламенго» Филипе Луис может стать тренером мадридского «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 39-летний специалист может заменить Диего Симеоне у руля испанского коллектива. Он остается в поле зрения «матрасников» не только из-за своих результатов в качестве тренера, но и из-за понимания клубной философии.
Филипе Луис провел 8 сезон в составе «Атлетико» в качестве игрока. Он сыграл 333 матча за испанский клуб, в которых отличился 12 забитыми мячами и 30 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» готовит трансферную бомбу после покупки Уильямса.
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