Трио, лучше чем МСН. Барса готовит трансферную бомбу после покупки Уильямса

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание El Nacional.

По информации источника, «сине-гранатовые» считают, что, подписав 25-летнего футболиста и вингера «Атлетико» Нико Уильямса, создадут вместе с Ламином Ямалем трио, которое будет сильнее легендарного трио Месси – Суарес – Неймар.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 56 матчей на клубном уровне, отличившись 29 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На счету Нико Уильямса 45 поединков, 11 голов и 7 ассистов в нынешней кампании. Ламин Ямаль отыграл 55 матчей, оформив 18+25 результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к трансферу Нико Уильямса.