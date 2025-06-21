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  4. Трио, лучше чем МСН. Барса готовит трансферную бомбу после покупки Уильямса
Испания
21 июня 2025, 15:21 |
1009
0

Трио, лучше чем МСН. Барса готовит трансферную бомбу после покупки Уильямса

Хулиан Альварес может присоединиться к Нико и Ламину Ямалю

21 июня 2025, 15:21 |
1009
0
Трио, лучше чем МСН. Барса готовит трансферную бомбу после покупки Уильямса
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом, сообщает испанское издание El Nacional.

По информации источника, «сине-гранатовые» считают, что, подписав 25-летнего футболиста и вингера «Атлетико» Нико Уильямса, создадут вместе с Ламином Ямалем трио, которое будет сильнее легендарного трио Месси – Суарес – Неймар.

В сезоне 2024/25 Хулиан Альварес провел 56 матчей на клубном уровне, отличившись 29 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На счету Нико Уильямса 45 поединков, 11 голов и 7 ассистов в нынешней кампании. Ламин Ямаль отыграл 55 матчей, оформив 18+25 результативных действий.

Ранее сообщалось, что «Барселона» близка к трансферу Нико Уильямса.

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Хулиан Альварес Нико Уильямс Ламин Ямаль Барселона Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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