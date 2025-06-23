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  4. Шесть лет в клубе. Евгений Павлюк попрощался с Ворсклой
Украина. Первая лига
23 июня 2025, 10:39 |
181
0

Шесть лет в клубе. Евгений Павлюк попрощался с Ворсклой

Игрок продолжит карьеру в «Металлисте 1925»

23 июня 2025, 10:39 |
181
0
Шесть лет в клубе. Евгений Павлюк попрощался с Ворсклой
ФК Ворскла. Евгений Павлюк

В летнее межсезонье украинские клубы активно проводят усиление состава. «Металлист 1925» объявил о подписании сразу пяти футболистов. Один из них – Евгений Павлюк.

Павлюк ранее выступал за «Ворсклу». 22-летний защитник в соцсетях попрощался с полтавским клубом.

«Настал момент, о котором так трудно говорить – после шести лет в клубе я прощаюсь с Ворсклой, куда пришел еще совсем юным парнем. Здесь я рос не только как футболист, но и как человек. Это были невероятные годы, где все мы бок о бок боролись за наш успех, вместе радовались и огорчались. Я горжусь, что был частью этой семьи. Большое спасибо каждому, кто был рядом со мной все это время», – написал Павлюк.

В прошлом сезоне Евгений Павлюк сыграл за «Ворсклу» 21 матч. Отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 22-летнего защитника в 600 тысяч евро.

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Евгений Павлюк трансферы трансферы УПЛ Металлист 1925 Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак
Сергей Турчак Источник
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