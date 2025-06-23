Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ
Владислав Вакула и Тимур Кораблин могут продолжить карьеру в ПФЛ
Полтавская «Ворскла», которая со следующего сезона будет выступать в Первой лиге, планирует усилить состав двумя игроками УПЛ.
Издание Sportarena сообщило, что клуб из Полтавы планирует оформить переход Владислава Вакулы и Тимура Кораблина.
В услугах футболистов лично заинтересован Желько Любенович, который должен возглавить «Ворсклу» в ближайшее время. В свое время специалист работал с Владиславом и Тимуром в клубе «Минай».
Оба футболиста перешли в состав «Зари» перед стартом сезона 2024/25. На счету Вакулы 11 матчей за луганский клуб, тогда как Кораблин сыграл 13 поединков. Ни Владислав, ни Тимур не отметились полезным действием за луганский коллектив.
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