Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ

Полтавская «Ворскла», которая со следующего сезона будет выступать в Первой лиге, планирует усилить состав двумя игроками УПЛ.

Издание Sportarena сообщило, что клуб из Полтавы планирует оформить переход Владислава Вакулы и Тимура Кораблина.

В услугах футболистов лично заинтересован Желько Любенович, который должен возглавить «Ворсклу» в ближайшее время. В свое время специалист работал с Владиславом и Тимуром в клубе «Минай».

Оба футболиста перешли в состав «Зари» перед стартом сезона 2024/25. На счету Вакулы 11 матчей за луганский клуб, тогда как Кораблин сыграл 13 поединков. Ни Владислав, ни Тимур не отметились полезным действием за луганский коллектив.