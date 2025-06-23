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Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 09:45 | Обновлено 23 июня 2025, 09:47
304
1

Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ

Владислав Вакула и Тимур Кораблин могут продолжить карьеру в ПФЛ

23 июня 2025, 09:45 | Обновлено 23 июня 2025, 09:47
304
1
Источник: Ворскла попытается подписать двух игроков клуба УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Вакула

Полтавская «Ворскла», которая со следующего сезона будет выступать в Первой лиге, планирует усилить состав двумя игроками УПЛ.

Издание Sportarena сообщило, что клуб из Полтавы планирует оформить переход Владислава Вакулы и Тимура Кораблина.

В услугах футболистов лично заинтересован Желько Любенович, который должен возглавить «Ворсклу» в ближайшее время. В свое время специалист работал с Владиславом и Тимуром в клубе «Минай».

Оба футболиста перешли в состав «Зари» перед стартом сезона 2024/25. На счету Вакулы 11 матчей за луганский клуб, тогда как Кораблин сыграл 13 поединков. Ни Владислав, ни Тимур не отметились полезным действием за луганский коллектив.

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Ворскла Полтава Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Вакула Тимур Кораблин трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины
Андрей Витренко Источник: Sportarena
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Володимир
Обоим нужна стабильная   игровая практика . Успеха в Ворскле !
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