Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода

Стали известны финансовые условия трансфера форварда Владислава Ваната из Динамо в английский Сандерленд.

Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, и ключевым вопросом остается формат соглашения.

В контракте Ваната прописана клаусула в размере около £21 млн, которую можно активировать только одним траншем.

Интересная деталь: английский клуб планирует совершить трансфер с незначительной прибавкой к сумме, но с возможностью разбить платеж на несколько частей.

Такой вариант вполне устраивает «Динамо», так что окончательное согласование деталей может произойти в ближайшее время.