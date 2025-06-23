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  4. Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 05:51 | Обновлено 23 июня 2025, 06:19
550
1

Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода

Форвард Динамо может перейти в английский Сандерленд

23 июня 2025, 05:51 | Обновлено 23 июня 2025, 06:19
550
1
Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Стали известны финансовые условия трансфера форварда Владислава Ваната из Динамо в английский Сандерленд.

Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, и ключевым вопросом остается формат соглашения.

В контракте Ваната прописана клаусула в размере около £21 млн, которую можно активировать только одним траншем.

Интересная деталь: английский клуб планирует совершить трансфер с незначительной прибавкой к сумме, но с возможностью разбить платеж на несколько частей.

Такой вариант вполне устраивает «Динамо», так что окончательное согласование деталей может произойти в ближайшее время.

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Сандерленд Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Ванат трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник
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Комментарии 1
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Burevestnik
Не всі тези із "джерела" ("MackemNews")вказані в замітці,
а саме:
- в "джерелі" вказано, шо англійський клуб
згоден з ціною ""встановлену українським гігантом"";
- також там вказано шо реальна ціна 12 лям фунтів.
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