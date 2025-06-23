Черным котам нужен Ванат. Стали известны нюансы финансовых условий перехода
Форвард Динамо может перейти в английский Сандерленд
Стали известны финансовые условия трансфера форварда Владислава Ваната из Динамо в английский Сандерленд.
Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, и ключевым вопросом остается формат соглашения.
В контракте Ваната прописана клаусула в размере около £21 млн, которую можно активировать только одним траншем.
Интересная деталь: английский клуб планирует совершить трансфер с незначительной прибавкой к сумме, но с возможностью разбить платеж на несколько частей.
Такой вариант вполне устраивает «Динамо», так что окончательное согласование деталей может произойти в ближайшее время.
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а саме:
- в "джерелі" вказано, шо англійський клуб
згоден з ціною ""встановлену українським гігантом"";
- також там вказано шо реальна ціна 12 лям фунтів.