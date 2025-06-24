Жорди АЛЬБА: «Мне повезло с ним работать. Он лучший тренер»
Защитник «Интер Майами» отметил влияние Луиса Энрике
Фланговый защитник «Интер Майами» Жорди Альба поделился мыслями относительно предстоящего поединка против ПСЖ в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который состоится 29 июня.
«Посмотрим, сможем ли навязать борьбу. Мы боролись во всех трех матчах, а теперь говорим о чемпионе Европы.
Мне повезло работать с Луисом Энрике, и я всегда говорил, что для меня это лучший тренер в мире.
На самом деле я рад, потому что встречусь со старыми друзьями, но как только прозвучит стартовый свисток – надо бороться с ними и пытаться победить. Почему бы и нет? Это футбол – увидим, как далеко сможем зайти», – сказал Альба.
Напомним, что «Интер Майами» финишировал на второй позиции в группе А (5 очков). С тем же количеством баллов на первой строчке оказался бразильский «Палмейрас».
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