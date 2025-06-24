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  4. Жорди АЛЬБА: «Мне повезло с ним работать. Он лучший тренер»
Клубный чемпионат мира
24 июня 2025, 21:35 | Обновлено 24 июня 2025, 21:43
537
0

Жорди АЛЬБА: «Мне повезло с ним работать. Он лучший тренер»

Защитник «Интер Майами» отметил влияние Луиса Энрике

24 июня 2025, 21:35 | Обновлено 24 июня 2025, 21:43
537
0
Жорди АЛЬБА: «Мне повезло с ним работать. Он лучший тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорди Альба

Фланговый защитник «Интер Майами» Жорди Альба поделился мыслями относительно предстоящего поединка против ПСЖ в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который состоится 29 июня.

«Посмотрим, сможем ли навязать борьбу. Мы боролись во всех трех матчах, а теперь говорим о чемпионе Европы.

Мне повезло работать с Луисом Энрике, и я всегда говорил, что для меня это лучший тренер в мире.

На самом деле я рад, потому что встречусь со старыми друзьями, но как только прозвучит стартовый свисток – надо бороться с ними и пытаться победить. Почему бы и нет? Это футбол – увидим, как далеко сможем зайти», – сказал Альба.

Напомним, что «Интер Майами» финишировал на второй позиции в группе А (5 очков). С тем же количеством баллов на первой строчке оказался бразильский «Палмейрас».

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клубный чемпионат мира по футболу Интер Майами Жорди Альба ПСЖ Луис Энрике
Андрей Витренко Источник: Marca
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