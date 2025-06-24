Жорди АЛЬБА: «Мне повезло с ним работать. Он лучший тренер»

Фланговый защитник «Интер Майами» Жорди Альба поделился мыслями относительно предстоящего поединка против ПСЖ в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который состоится 29 июня.

«Посмотрим, сможем ли навязать борьбу. Мы боролись во всех трех матчах, а теперь говорим о чемпионе Европы.

Мне повезло работать с Луисом Энрике, и я всегда говорил, что для меня это лучший тренер в мире.

На самом деле я рад, потому что встречусь со старыми друзьями, но как только прозвучит стартовый свисток – надо бороться с ними и пытаться победить. Почему бы и нет? Это футбол – увидим, как далеко сможем зайти», – сказал Альба.

Напомним, что «Интер Майами» финишировал на второй позиции в группе А (5 очков). С тем же количеством баллов на первой строчке оказался бразильский «Палмейрас».