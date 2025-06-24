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24 июня 2025, 21:00 |
334
0

ВИДЕО. Гвардиола впечатлил своей физической формой в 54 года

Пеп Гвардиола показал свои скиллы

24 июня 2025, 21:00 |
334
0
ВИДЕО. Гвардиола впечатлил своей физической формой в 54 года
Instagram. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола опубликовал на своей странице в Instagram любопытное видео.

54-летний испанский наставник в одних плавках играли в удержание мяча налету.

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Пеп сохранил впечатляющую форму: пользователи в комментариях отметили выдающуюся форму экс-футболиста «Барселоны».

«Дядя мог бы играть вместе с Родри, и мы можем выиграть еще один требл», – написал один из фанов «Сити» в комментариях.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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