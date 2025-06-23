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  4. Минус два футболиста. Клуб УПЛ не может удержать своих лидеров
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 10:10 |
1855
0

Минус два футболиста. Клуб УПЛ не может удержать своих лидеров

Олег Шандрук рассказал о трансферной политике ровенского «Вереса»

23 июня 2025, 10:10 |
1855
0
Минус два футболиста. Клуб УПЛ не может удержать своих лидеров
НК Верес Ровно. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал трансферную политику клуба, а также поделился мнением о потере ведущих игроков – Николая Гайдучика и Руслана Степанюка:

– Когда объявили о переходе Николая Гайдучика в «Полесье», который провел свой лучший сезон в Ровно, с тяжелым сердцем расставались?

– Я очень рад за Колю и желаю ему успеха в новой команде, кроме матчей с «Вересом» (шутит тренер – прим). Верю, что в «Полесье» он продолжит расти в конкурентной среде, но непросто будет конкурировать с Батистой, если он вернется, и Филипповым. Мы рады, что Коля помог команде, а мы помогли ему заявить о себе. Классно, что он не пересидел и вовремя шагнул вперед.

«Верес» не может удерживать своих лучших игроков и трансферы на выход являются частью нашей стратегии, которая начала давать свои дивиденды. Благодарны нашему президенту Ивану Алексеевичу Надеину, создающему условия для клуба развиваться.

– Если уход Гайдучика был заранее оговорен, прощание с Русланом Степанюком стало для вас неожиданностью?

– После завершения чемпионата мы пообщались и было принято такое решение, которое Руслан публично озвучил. Я хотел бы, чтобы он остался с нами, но сейчас у нас в распоряжении один Марк впереди и нужно думать над усилением атаки, – рассказал Шандрук.

По итогам сезона 2024/25 «Верес» набрал 36 баллов и занял девятое место в турнирной таблице.

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Верес Ровно Олег Шандрук Николай Гайдучик Руслан Степанюк трансферы трансферы УПЛ Полесье Житомир Иван Надеин
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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