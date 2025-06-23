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  4. Полесье получало предложения по Факундо Батисте, но есть нюансы
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 09:38 |
299
0

Полесье получало предложения по Факундо Батисте, но есть нюансы

Украинский клуб категорически отвергает возможность ухода уругвайца в аренду

23 июня 2025, 09:38 |
299
0
Полесье получало предложения по Факундо Батисте, но есть нюансы
instagram.com/fcpolissya

Житомирское «Полесье» получало несколько запросов от иностранных клубов по 26-летнему центрфорварду Факундо Батисте.

По информации источников Sport.ua, «волкам» предлагали отпустить Батисту в аренду на один год с опцией выкупа, однако такой формат сделки боссов «Полесья» не устроил.

Житомирский клуб не готов вести переговоры по аренде Батисты, которого хотел бы сохранить в составе на предстоящий сезон.

Ранее сообщалось, что Батиста поставил задачу своим агентам подыскать ему новый клуб за пределами Украины, мотивируя это желанием покинуть страну из-за войны.

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Факундо Батиста Полесье Житомир аренда игрока трансферы УПЛ
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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