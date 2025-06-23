Полесье получало предложения по Факундо Батисте, но есть нюансы

Житомирское «Полесье» получало несколько запросов от иностранных клубов по 26-летнему центрфорварду Факундо Батисте.

По информации источников Sport.ua, «волкам» предлагали отпустить Батисту в аренду на один год с опцией выкупа, однако такой формат сделки боссов «Полесья» не устроил.

Житомирский клуб не готов вести переговоры по аренде Батисты, которого хотел бы сохранить в составе на предстоящий сезон.

Ранее сообщалось, что Батиста поставил задачу своим агентам подыскать ему новый клуб за пределами Украины, мотивируя это желанием покинуть страну из-за войны.