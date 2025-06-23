«Реал нужно уничтожить». Тренер Пачуки дал пресс-конференцию после игры КЧМ

Мексиканский коуч «Пачуки» Хайме Лосано дал пресс-конференцию после матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, в котором его команда уступила мадридскому «Реалу» со счетом 1:3:

«Реал нужно уничтожить, а мы не знали, как это сделать. Я очень злюсь, потому что у нас были возможности, и это был наш последний шанс остаться в турнире. Я хотел победить, но мы не смогли. Мы хорошо играли. Это была уникальная возможность победить «Реал», и мы не думали, что сможем это сделать, когда настал подходящий момент».

«Я не могу сказать, что я сказал в раздевалке, потому что ухожу очень злым. Это была уникальная возможность, и мы не знали, как ее реализовать. Эта команда играла с «Реалом» дважды за шесть месяцев, и это был шанс победить. Мы хорошо подготовились, но нам не суждено было победить. Я всегда стараюсь победить, но нам не суждено, поэтому я ухожу злым».

«Я только сейчас узнаю о этом (прим. – конфликт Кабрала и Рюдигера). Я вообще ничего не знал. У меня не было времени поговорить с Кабралом, но могу сказать, что я готов положить руку в огонь за своего капитана».

«Мы хотели бы подарить нашей команде победу, но нам не суждено. Количество болельщиков на стадионе было невероятным. Они всегда проявляют свою поддержку, и я надеюсь дать им повод для болельщиков в третьей игре».

«Модрич — игрок, который определил эпоху. Он обладает замечательными человеческими и спортивными качествами. Он всегда хорошо выступает. Им восхищаются люди, которые любят хороший футбол. Он никогда не выигрывал чемпионат мира, потому что всегда приходила какая-то команда и в итоге похищала его. Он великий».

Ранее сообщалось о том, что суперзвезду «Реала» прооперируют в ближайшее время.