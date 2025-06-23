Реал нацелился на немецкого нападающего

Немецкий нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает FIchajes.

По информации источника, мадридский гранд ищет опытного нападающего, который не будет безоговорочно основным игроком. На эту роль в Мадриде рассматривают 32-летнего футболиста.

Сам трансфер не должен стать слишком затратным для «сливочных».

В прошедшем сезоне Николас Фюллькруг провел 20 матчей на клубном уровне, в которых оформил 3 забитых мяча и 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что суперзвезду «Реала» прооперируют в ближайшее время.