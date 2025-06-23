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Саудовская Аравия
23 июня 2025, 09:14 |
206
1

Аль-Наср близок к продлению контракта с Роналду

Действующее соглашение истекает 30 июня

23 июня 2025, 09:14 |
206
1
Аль-Наср близок к продлению контракта с Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

«Аль-Наср» близок к продлению контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Николо Скира.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии приближается к достижению соглашения с 40-летним футболистом. Действующий контракт истекает 30 июня 2025 года.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с 1 января 2023 года. Трофеев с командой португалец так и не завоевал, но имеет хорошую индивидуальную статистику: за 105 сыгранных матчей Криштиану забил 93 гола и отдал 19 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого тренировал.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Николо Скира чемпионат Саудовской Аравии по футболу продление контракта
Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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Adekvat
задрали вже, сага, як з Луніним, то підписав, то ні, підписав, ні, кожен день самі собі суперечите, не дарма кажуть "жовта преса"
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