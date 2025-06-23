Аль-Наср близок к продлению контракта с Роналду

«Аль-Наср» близок к продлению контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает Николо Скира.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии приближается к достижению соглашения с 40-летним футболистом. Действующий контракт истекает 30 июня 2025 года.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с 1 января 2023 года. Трофеев с командой португалец так и не завоевал, но имеет хорошую индивидуальную статистику: за 105 сыгранных матчей Криштиану забил 93 гола и отдал 19 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого тренировал.