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  4. Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого тренировал
Англия
23 июня 2025, 02:31 |
227
0

Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого тренировал

Известный тренер выбрал четырех игроков

23 июня 2025, 02:31 |
227
0
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого тренировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучших футболистов, которых ему удалось потренировать.

«Я не хочу унижать или критиковать ни одного из великих или очень хороших футболистов, которые играли за меня в течение моей 26-летней карьеры в «Манчестер Юнайтед», но только четверо были мирового класса: Эрик Кантона, Райан Гиггз, Криштиану Роналду и Пол Скоулз. И из этих четырех Криштиану был на вершине», – сказал Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

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Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Райан Гиггз Криштиану Роналду Пол Скоулз чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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