Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого тренировал

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучших футболистов, которых ему удалось потренировать.

«Я не хочу унижать или критиковать ни одного из великих или очень хороших футболистов, которые играли за меня в течение моей 26-летней карьеры в «Манчестер Юнайтед», но только четверо были мирового класса: Эрик Кантона, Райан Гиггз, Криштиану Роналду и Пол Скоулз. И из этих четырех Криштиану был на вершине», – сказал Фергюсон.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.