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ATP
23 июня 2025, 07:24 | Обновлено 23 июня 2025, 07:25
177
0

ЛЕГЕЧКА: «Я отдал все, что мог, но этого оказалось недостаточно»

Чешский теннисист произнес речь на церемонии награждения

23 июня 2025, 07:24 | Обновлено 23 июня 2025, 07:25
177
0
ЛЕГЕЧКА: «Я отдал все, что мог, но этого оказалось недостаточно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иржи Легечка и Карлос Алькарас

Чешский теннисист Иржи Легечка оказал достойное сопротивление второй ракетке мира Карлосу Алькарасу в финальном поединке травяного турнира АТР 500 в Лондоне, столице Великобритании.

Проиграв в первом сете, Иржи буквально вырвал победу на тай-брейке во втором. Уступив испанцу за весь матч только три подачи, Легечка в свою очередь не сумел оформить ни одного брейка и этот перевес оказался решающим.

В своей речи на корте во время церемонии награждения чешский теннисист был немногословен.

«Сейчас мне трудно подобрать слова, но я очень рад, что мне выпала возможность побороться сегодня за титул. Поздравляю Карлоса и всю его команду с отличной работой, как всегда.

Я отдал все, что мог сегодня, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Всегда приятно вернуться в Queen's».

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ATP Лондон Иржи Легечка Карлос Алькарас (теннисист)
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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