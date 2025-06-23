ЛЕГЕЧКА: «Я отдал все, что мог, но этого оказалось недостаточно»

Чешский теннисист Иржи Легечка оказал достойное сопротивление второй ракетке мира Карлосу Алькарасу в финальном поединке травяного турнира АТР 500 в Лондоне, столице Великобритании.

Проиграв в первом сете, Иржи буквально вырвал победу на тай-брейке во втором. Уступив испанцу за весь матч только три подачи, Легечка в свою очередь не сумел оформить ни одного брейка и этот перевес оказался решающим.

В своей речи на корте во время церемонии награждения чешский теннисист был немногословен.

«Сейчас мне трудно подобрать слова, но я очень рад, что мне выпала возможность побороться сегодня за титул. Поздравляю Карлоса и всю его команду с отличной работой, как всегда.

Я отдал все, что мог сегодня, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Всегда приятно вернуться в Queen's».