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WTA
23 июня 2025, 04:50 | Обновлено 23 июня 2025, 04:51
110
0

СВИТОЛИНА: «Это был мой первый матч на траве, и я искала свой ритм»

Первая ракетка Украины поделилась эмоциями после победы над Элизе Мертенс

23 июня 2025, 04:50 | Обновлено 23 июня 2025, 04:51
110
0
СВИТОЛИНА: «Это был мой первый матч на траве, и я искала свой ритм»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над Элизе Мертенс из Бельгии в первом круге травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

– Конечно, я очень довольна своей игрой. Это был мой первый матч на траве в этом сезоне, и я искала свой ритм, старалась нащупать свою игру. Очень рада, что смогла сегодня показать хороший уровень.

У вас за плечами огромный опыт. Что помогает вам до сих пор получать удовольствие от тенниса?

– Думаю, все дело в умении находить радость и во взлетах, и в падениях. После возвращения в Тур, после рождения нашей дочери Скай, я по-новому взглянула на все. Нашла новое вдохновение. К тому же, быть в Туре вместе с Гаэлем – это очень особенное для нас. Мы мотивируем друг друга, поддерживаем, подталкиваем вперед. Иногда бывает трудно, но мы рядом и это многое значит.

Какой для вас была бы идеальная развязка этого вечера?

– Идеальный вечер? Вкусный ужин, немного отдыха, время с семьей по FaceTime, и просто насладиться сегодняшней победой.

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WTA Бад-Хомбург Элина Свитолина Элизе Мертенс
Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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