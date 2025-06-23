СВИТОЛИНА: «Это был мой первый матч на траве, и я искала свой ритм»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась эмоциями после победы над Элизе Мертенс из Бельгии в первом круге травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

– Конечно, я очень довольна своей игрой. Это был мой первый матч на траве в этом сезоне, и я искала свой ритм, старалась нащупать свою игру. Очень рада, что смогла сегодня показать хороший уровень.

– У вас за плечами огромный опыт. Что помогает вам до сих пор получать удовольствие от тенниса?

– Думаю, все дело в умении находить радость и во взлетах, и в падениях. После возвращения в Тур, после рождения нашей дочери Скай, я по-новому взглянула на все. Нашла новое вдохновение. К тому же, быть в Туре вместе с Гаэлем – это очень особенное для нас. Мы мотивируем друг друга, поддерживаем, подталкиваем вперед. Иногда бывает трудно, но мы рядом и это многое значит.

– Какой для вас была бы идеальная развязка этого вечера?

– Идеальный вечер? Вкусный ужин, немного отдыха, время с семьей по FaceTime, и просто насладиться сегодняшней победой.