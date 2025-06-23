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Клубный чемпионат мира
23 июня 2025, 00:53 | Обновлено 23 июня 2025, 01:40
34
0

РБ Зальцбург и Аль-Хиляль обнародовали стартовые составы на матч КЧМ

23 июня в 01:00 пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025

23 июня 2025, 00:53 | Обновлено 23 июня 2025, 01:40
34
0
РБ Зальцбург и Аль-Хиляль обнародовали стартовые составы на матч КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня в 01:00 пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Австрийский Ред Булл Зальцбург и саудовский Аль-Хиляль играют на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в первом туре «Реал» сыграл вничью с клубом Аль-Хиляль (1:1), а Пачука уступила команде РБ Зальцбург (1:2).

22 июня Реал обыграл Пачуку со счетом 3:1 и стал лидером группы D с 4 очками.

Турнирное положение: Реал (4 очка), РБ Зальцбург (3), Аль-Хиляль (1), Пачука (0).

РБ Зальцбург и Аль-Хиляль обнародовали стартовые составы на матч КЧМ

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клубный чемпионат мира по футболу РБ Зальцбург Аль-Хиляль стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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