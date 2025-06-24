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Англия
24 июня 2025, 00:10 |
1495
3

Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко

Александр может продолжить карьеру в «Эвертоне»

24 июня 2025, 00:10 |
1495
3
Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации журналиста Криса Антони, «Эвертон» приближается к подписанию Александра Зинченко. Клуб рассматривает его как идеальное дополнение, чтобы принести в команду крайне необходимый опыт и победный менталитет.

Считается, что цена трансфера составит около 14 миллионов фунтов. В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.

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трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ Эвертон
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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saltim
Нормас было бы. Основа и переезжать не надо
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+1
protasov_lyopu_davai
Чатжпт, сгенерируй новость
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0
pricolist
Як вже задовбали ці новини про Зінченка, його вже півсвіту хоче придбати зі слів журналістів. На черзі свіжі новини про Забарного і Луніна 
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0
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Теннис
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