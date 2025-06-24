Сенсационный вариант. Клуб АПЛ с украинцем близок к трансферу Зинченко

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации журналиста Криса Антони, «Эвертон» приближается к подписанию Александра Зинченко. Клуб рассматривает его как идеальное дополнение, чтобы принести в команду крайне необходимый опыт и победный менталитет.

Считается, что цена трансфера составит около 14 миллионов фунтов. В этом сезоне на клубном уровне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых украинских футболистов на данный момент – Александр занял первое место.