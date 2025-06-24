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  4. Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Англия
24 июня 2025, 00:50 |
403
1

Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута

«Вишни» не захотели продавать Илью «скаузерам»

24 июня 2025, 00:50 |
403
1
Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже давно интересуется «ПСЖ», но на него претендует и другой гранд. «Ливерпуль» уже сделал официальное предложение по Илье, предложив 30 миллионов фунтов стерлингов и Джо Гомеса. Однако «Борнмут» отклонил предложение, поскольку считает предложение от «ПСЖ» более выгодным.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

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Джо Гомес Ливерпуль трансферы Борнмут трансферы АПЛ Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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Serg Babak
Давай Лівер, не жлобись 60 лямів на стол і на 10 років забувай про позицію цз
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