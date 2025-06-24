Англия24 июня 2025, 00:50 |
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Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута
«Вишни» не захотели продавать Илью «скаузерам»
24 июня 2025, 00:50 |
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22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».
Украинцем уже давно интересуется «ПСЖ», но на него претендует и другой гранд. «Ливерпуль» уже сделал официальное предложение по Илье, предложив 30 миллионов фунтов стерлингов и Джо Гомеса. Однако «Борнмут» отклонил предложение, поскольку считает предложение от «ПСЖ» более выгодным.
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».
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