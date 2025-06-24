Ливерпуль сделал официальное предложение по Забарному. Есть ответ Борнмута

22-летний украинский центральный защитник Илья Забарный может покинуть английский «Борнмут».

Украинцем уже давно интересуется «ПСЖ», но на него претендует и другой гранд. «Ливерпуль» уже сделал официальное предложение по Илье, предложив 30 миллионов фунтов стерлингов и Джо Гомеса. Однако «Борнмут» отклонил предложение, поскольку считает предложение от «ПСЖ» более выгодным.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что Забарный может перебраться в лондонский «Тоттенхэм».