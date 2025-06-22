Ральф РАНГНИК: «Он прибыл с другой планеты»

Тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал игру 17-летнего вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля:

«Каждое столетие приносит такого игрока. Ему всего 17 лет, а он играет так зрело. Если смотреть на его игру – он прибыл с другой планеты. Невероятный игрок.

Каждый тренер хочет иметь такого игрока в своей команде. И большая разница с другими топ-звездами заключается в том, что он упорно работает в прессинге. Я уверен, что если тренер говорит ему, что нужно сделать то или другое, Ламин это делает».

Ранее сообщалось о том, что Ямаль попросил «Барселону» ни в коем случае не совершать трансфер.