Ральф РАНГНИК: «Он прибыл с другой планеты»
Коуч сборной Австрии высказал о Ламине Ямале
Тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал игру 17-летнего вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля:
«Каждое столетие приносит такого игрока. Ему всего 17 лет, а он играет так зрело. Если смотреть на его игру – он прибыл с другой планеты. Невероятный игрок.
Каждый тренер хочет иметь такого игрока в своей команде. И большая разница с другими топ-звездами заключается в том, что он упорно работает в прессинге. Я уверен, что если тренер говорит ему, что нужно сделать то или другое, Ламин это делает».
Ранее сообщалось о том, что Ямаль попросил «Барселону» ни в коем случае не совершать трансфер.
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