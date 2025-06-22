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Испания
22 июня 2025, 23:01 |
449
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Ральф РАНГНИК: «Он прибыл с другой планеты»

Коуч сборной Австрии высказал о Ламине Ямале

22 июня 2025, 23:01 |
449
0
Ральф РАНГНИК: «Он прибыл с другой планеты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал игру 17-летнего вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля:

«Каждое столетие приносит такого игрока. Ему всего 17 лет, а он играет так зрело. Если смотреть на его игру – он прибыл с другой планеты. Невероятный игрок.

Каждый тренер хочет иметь такого игрока в своей команде. И большая разница с другими топ-звездами заключается в том, что он упорно работает в прессинге. Я уверен, что если тренер говорит ему, что нужно сделать то или другое, Ламин это делает».

Ранее сообщалось о том, что Ямаль попросил «Барселону» ни в коем случае не совершать трансфер.

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Даниил Кирияка Источник: Sport.es
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