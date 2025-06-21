Ямаль попросил Барселону ни в коем случае не совершать этот трансфер
Ламин против перехода Фермина Лопеса
Каталонская «Барселона» летом планирует продать ряд игроков, чтобы увеличить свой трансферный бюджет.
По информации испанских СМИ, руководство «кулес» рассматривает продажу хавбека Фермина Лопеса за более чем 50 миллионов евро. Однако вето на этот трансфер наложил звездный вингер клуба Ламин Ямаль, который попросил руководство клуба не продавать его ни в коем случае.
В этом сезоне Лопес провел 46 матчей, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.
Ранее «Челси» предложил «Барселоне» обменять Лопеса на Кристофера Нкунку.
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