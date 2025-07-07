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  4. Гвардиола покинет Манчестер Сити. Ему уже нашли преемника
Англия
07 июля 2025, 03:27 |
69
0

Гвардиола покинет Манчестер Сити. Ему уже нашли преемника

Пеп доработает свой контракт до 2027 года, а затем уступит место Фабрегасу

07 июля 2025, 03:27 |
69
0
Гвардиола покинет Манчестер Сити. Ему уже нашли преемника
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола имеет с клубом контракт до лета 2027 года.

По информации СМИ, обе стороны знают, что после завершения соглашения они не будут продолжать сотрудничество. Английский клуб уже начал поиски вероятного преемника испанца и остановился на его соотечественнике – Сеске Фабрегасе из «Комо». С тренером «Комо» уже были проведены предварительные переговоры.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола вспомнил, как трудно его командам было играть против английского вингера Тео Волкотта.

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Пеп Гвардиола Сеск Фабрегас назначение тренера Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Комо
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
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