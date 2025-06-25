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  4. Хаби АЛОНСО – звезде Реала: «Ты обязан это делать, предлагай больше»
Испания
25 июня 2025, 04:42 |
162
0

Хаби АЛОНСО – звезде Реала: «Ты обязан это делать, предлагай больше»

Испанец дал совет Тренту

25 июня 2025, 04:42 |
162
0
Хаби АЛОНСО – звезде Реала: «Ты обязан это делать, предлагай больше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо рассказал, что ждет от игры звездного новичка клуба английского фулбека Трента Александра-Арнольда.

«Ты обязан предлагать себя больше на поле, это поможет нам выводить мяч из защиты, поэтому ты всегда должен быть доступен для своих товарищей по команде», – отметил Алонсо.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен отдачей марокканского полузащитника «Реала» Браима Диаса на тренировках «королевского клуба».

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Трент Александер-Арнольд Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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