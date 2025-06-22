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  4. Кенан Йылдыз стал лучшим игроком матча Ювентус – Видад
Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 22:36 |
73
1

Кенан Йылдыз стал лучшим игроком матча Ювентус – Видад

На счету турецкого вингера 2 забитых мяча

22 июня 2025, 22:36 |
73
1
Кенан Йылдыз стал лучшим игроком матча Ювентус – Видад
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

В воскресенье, 22 июня, проходил матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Видадом».

Встречу принимал «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Туринский гранд добыл победу со счетом 4:1.

Лучшим игроком матча был признан туринский вингер «зебр» Кенан Йылдыз. на его счету 2 забитых гола.

Ранее сообщалось о том, что Кенан Йылдыз вписал свое имя в историю клубных чемпионатов мира.

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лучший игрок Кенан Йылдыз Ювентус клубный чемпионат мира по футболу Видад Касабланка
Даниил Кирияка Источник: ФИФА
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