Кенан Йылдыз стал лучшим игроком матча Ювентус – Видад
На счету турецкого вингера 2 забитых мяча
В воскресенье, 22 июня, проходил матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира между «Ювентусом» и «Видадом».
Встречу принимал «Линкольн Файненшал Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по Киеву.
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Туринский гранд добыл победу со счетом 4:1.
Лучшим игроком матча был признан туринский вингер «зебр» Кенан Йылдыз. на его счету 2 забитых гола.
Ранее сообщалось о том, что Кенан Йылдыз вписал свое имя в историю клубных чемпионатов мира.
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