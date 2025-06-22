Лунин или Куртуа? Стал известен стартовый состав Реала на второй матч КЧМ
22 июня в 22:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025
22 июня в 22:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025, который проходит в США.
Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука сыграют на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.
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В первом туре «Реал» сыграл вничью с саудовским клубом Аль-Хиляль, а Пачука уступила австрийской команде РБ Зльцбург (1:2).
Хаби Алонсо назвал стартовый состав Реала. В воротах галактикос будет играть Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин остался в резерве.
Стал известен стартовый состав Реала на второй матч КЧМ-2025
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