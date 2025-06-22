Лунин или Куртуа? Стал известен стартовый состав Реала на второй матч КЧМ

22 июня в 22:00 состоится матч 2-го тура клубного чемпионата мира 2025, который проходит в США.

Испанский Реал Мадрид и мексиканская Пачука сыграют на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в городе Шарлотт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре «Реал» сыграл вничью с саудовским клубом Аль-Хиляль, а Пачука уступила австрийской команде РБ Зльцбург (1:2).

Хаби Алонсо назвал стартовый состав Реала. В воротах галактикос будет играть Тибо Куртуа, а украинец Андрей Лунин остался в резерве.

Стал известен стартовый состав Реала на второй матч КЧМ-2025