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22 июня 2025, 23:19 |
72
0

«Опять украинец? Сколько можно?» Хомутов – про реалии легионера

Владислав поделился опытом выступлений в Словакии и Эстонии

22 июня 2025, 23:19 |
72
0
«Опять украинец? Сколько можно?» Хомутов – про реалии легионера
ФК Нимме Калью. Владислав Хомутов

Украинский полузащитник Владислав Хомутов рассказал о своем опыте выступления заграницей:

«Все это было. В Эстонии еще до войны, но больше как шутка. В команде был Андрюха Маркович, потом я появился, и русские эстонцы говорили: «Ну, началось, наехали хохлы. Сначала один, потом второй, потом десятый».

Вообще коллектив у нас был сумасшедший. Приняли с первого дня. И хотя мне было 21, а ребятам по 27-28, мы были, как одна команда, общались на одном языке, и не было дедовщины. О ситуации в Словакии я уже упоминал. Хотя там мне просто попалась одна гнида-тренер. Руководство клуба меня поддерживало и более-менее помогало.

Война продолжается, к сожалению, но украинцев начинают уважать все меньше и меньше. Нас много, все хотят быть в каких-то командах, поэтому говорят: «О, опять украинец. Ну, сколько можно». Это ужас. Я смотрю на всю эту ситуацию и мне, если честно, обидно.

Понятно, что во многих странах мы надоели и нам не хотят помогать. С другой стороны, их можно понять. Три года выделять бюджет тоже трудно.

То же самое, если бы в другой стране началась война и к нам приехали, условно говоря, поляки. Ну, как бы мы о них говорили? Были бы высказывания типа: «Да, блин, достали уже, уезжайте отсюда, сколько можно». Поляков бы ставили играть, а украинцев – нет. Нам бы это так же не понравилось».

Ранее сообщалось о том, что украинский легионер в Европе остался без клуба.

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Владислав Хомутов Нымме Калью
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
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