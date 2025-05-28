Стал свободным агентом. Украинский легионер в Европе остался без клуба
Владислав Хомутов сообщит о своем будущем в ближайшее время
Украинский полузащитник Владислав Хомутов стал свободным агентом – об этом сообщил сам футболист в своих социальных сетях.
«Всем привет, хочу сообщить, что мой этап в «Дукаджини» окончен. Я продолжу свою футбольную карьеру, скоро вы узнаете о моем будущем и новом клубе.
Спасибо всем в клубе – президенту, тренерам, персоналу, товарищам по команде и болельщикам – за все. Я был рад встретиться со старыми друзьями и познакомиться с новыми. Желаю клубу всего наилучшего в будущем», – написал полузащитник.
Хомутов перебрался в косовский клуб летом прошлого года, с тех пор сыграл 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.26-летний полузащитник имеет опыт выступлений в чемпионатах Армении, Грузии, Словакии, Эстонии.
В Украине играл за молодежные команды донецкого «Олимпика» и одесский «Черноморец».
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