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28 мая 2025, 15:37 |
1187
0

Стал свободным агентом. Украинский легионер в Европе остался без клуба

Владислав Хомутов сообщит о своем будущем в ближайшее время

28 мая 2025, 15:37 |
1187
0
Стал свободным агентом. Украинский легионер в Европе остался без клуба
ФК Дукаджини. Владислав Хомутов

Украинский полузащитник Владислав Хомутов стал свободным агентом – об этом сообщил сам футболист в своих социальных сетях.

«Всем привет, хочу сообщить, что мой этап в «Дукаджини» окончен. Я продолжу свою футбольную карьеру, скоро вы узнаете о моем будущем и новом клубе.

Спасибо всем в клубе – президенту, тренерам, персоналу, товарищам по команде и болельщикам – за все. Я был рад встретиться со старыми друзьями и познакомиться с новыми. Желаю клубу всего наилучшего в будущем», – написал полузащитник.

Хомутов перебрался в косовский клуб летом прошлого года, с тех пор сыграл 15 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.26-летний полузащитник имеет опыт выступлений в чемпионатах Армении, Грузии, Словакии, Эстонии.

В Украине играл за молодежные команды донецкого «Олимпика» и одесский «Черноморец».

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чемпионат Косова по футболу Дукаджини Владислав Хомутов свободный агент
Николай Титюк Источник: Instagram
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