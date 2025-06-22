22 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от Маккартни Кесслер в финале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Украинка уступила со счетом 4:6, 5:7 за 1 час и 44 минуты. Ястремская провела третье очное противостояние против Кесслер и во второй раз проиграла американке.

После завершения встречи состоялась церемония награждения. Кесслер вручили трофей, а Даяна получила утешительный приз.

ФОТО. Награждение в Ноттингеме: Ястремская получила утешительный приз

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine