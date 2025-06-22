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  4. ФОТО. Награждение в Ноттингеме: Ястремская получила утешительный приз
WTA
22 июня 2025, 19:34 |
648
0

ФОТО. Награждение в Ноттингеме: Ястремская получила утешительный приз

22 июня украинка уступила Маккартни Кесслер в финале травяного турнира WTA 250

22 июня 2025, 19:34 |
648
0
ФОТО. Награждение в Ноттингеме: Ястремская получила утешительный приз
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от Маккартни Кесслер в финале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Украинка уступила со счетом 4:6, 5:7 за 1 час и 44 минуты. Ястремская провела третье очное противостояние против Кесслер и во второй раз проиграла американке.

После завершения встречи состоялась церемония награждения. Кесслер вручили трофей, а Даяна получила утешительный приз.

ФОТО. Награждение в Ноттингеме: Ястремская получила утешительный приз

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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