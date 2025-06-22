ФОТО. Награждение в Ноттингеме: Ястремская получила утешительный приз
22 июня украинка уступила Маккартни Кесслер в финале травяного турнира WTA 250
22 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от Маккартни Кесслер в финале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
Украинка уступила со счетом 4:6, 5:7 за 1 час и 44 минуты. Ястремская провела третье очное противостояние против Кесслер и во второй раз проиграла американке.
После завершения встречи состоялась церемония награждения. Кесслер вручили трофей, а Даяна получила утешительный приз.
ФОТО. Награждение в Ноттингеме: Ястремская получила утешительный приз
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в двух сетах уступила Эмме в матче 1/16 финала турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
Украинцем заинтересовался «Монако»