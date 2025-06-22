Разочарован. Игрока Реала намерен покинуть клуб
Дани Себальос недоволен своим положением в мадридском гранде
Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос намерен покинуть клуб, сообщает Fichajes.
По информации источника, 28-летний футболист хочет получать больше игровой практики. Его отсутствие на поле в матче первого тура группового этапа КЧМ с «Аль-Хилялем» заставило его задуматься о смене клуба.
Окружение игрока уже работает над поиском новой команды для Себальоса. В ближайшие несколько недель он может покинуть Мадрид.
В прошедшем сезоне Дани Себальос провел 41 матч на клубном уровне, в которых отличился 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Куртуа сделал заявление о будущем в «Реале», которое не понравится Лунину.
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