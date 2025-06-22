Разочарован. Игрока Реала намерен покинуть клуб

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос намерен покинуть клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний футболист хочет получать больше игровой практики. Его отсутствие на поле в матче первого тура группового этапа КЧМ с «Аль-Хилялем» заставило его задуматься о смене клуба.

Окружение игрока уже работает над поиском новой команды для Себальоса. В ближайшие несколько недель он может покинуть Мадрид.

В прошедшем сезоне Дани Себальос провел 41 матч на клубном уровне, в которых отличился 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Куртуа сделал заявление о будущем в «Реале», которое не понравится Лунину.