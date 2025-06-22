Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разочарован. Игрока Реала намерен покинуть клуб
Испания
22 июня 2025, 19:59 |
735
0

Разочарован. Игрока Реала намерен покинуть клуб

Дани Себальос недоволен своим положением в мадридском гранде

22 июня 2025, 19:59 |
735
0
Разочарован. Игрока Реала намерен покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос намерен покинуть клуб, сообщает Fichajes.

По информации источника, 28-летний футболист хочет получать больше игровой практики. Его отсутствие на поле в матче первого тура группового этапа КЧМ с «Аль-Хилялем» заставило его задуматься о смене клуба.

Окружение игрока уже работает над поиском новой команды для Себальоса. В ближайшие несколько недель он может покинуть Мадрид.

В прошедшем сезоне Дани Себальос провел 41 матч на клубном уровне, в которых отличился 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Куртуа сделал заявление о будущем в «Реале», которое не понравится Лунину.

По теме:
Ювентус – Видад. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Отставание сокращено. Видад забил в ворота Ювентуса
ВИДЕО. Супергол. Йылдыз вновь забил в ворота Видада
Дани Себальос Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги клубный чемпионат мира по футболу Аль-Хиляль
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей
Теннис | 22 июня 2025, 17:20 32
Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей
Ястремская проиграла в финале Ноттингема и не сумела завоевать трофей

Даяна уступила Маккартни Кесслер в двух сетах в решающем поединке турнира WTA 250

Ротань пригрозил оштрафовать игроков Полесья. Они могут все исправить
Футбол | 22 июня 2025, 19:34 0
Ротань пригрозил оштрафовать игроков Полесья. Они могут все исправить
Ротань пригрозил оштрафовать игроков Полесья. Они могут все исправить

Коуч оценил функциональную готовность своих подопечных

У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
Футбол | 22.06.2025, 07:47
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
Бокс | 22.06.2025, 08:49
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Футбол | 21.06.2025, 22:23
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
21.06.2025, 19:45 131
Футбол
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
21.06.2025, 22:41 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
20.06.2025, 21:25 24
Футбол
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
21.06.2025, 02:12
Футбол
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
Хаби Алонсо принял важное решение по вратарю. Лунин будет в восторге
22.06.2025, 08:13 10
Футбол
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
21.06.2025, 08:26 3
Футбол
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
21.06.2025, 05:19 1
Бокс
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
Определена соперница Ястремской в финале турнира WTA 250 в Ноттингеме
21.06.2025, 19:50 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем