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  4. Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Финал Ноттингема. Видеообзор матча
WTA
22 июня 2025, 18:31 |
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0

Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Финал Ноттингема. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 250 в Ноттингеме

22 июня 2025, 18:31 |
120
0
Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Финал Ноттингема. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

22 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от Маккартни Кесслер в финале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Украинка уступила со счетом 4:6, 5:7 за 1 час и 44 минуты. Ястремская провела третье очное противостояние против Кесслер и во второй раз проиграла американке.

Даяна сыграла седьмой финал в карьере и боролась за четвертый трофей. В последний раз она завоевывала титул в 2019 году.

🏆 WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала

Маккартни Кесслер Даяна Ястремская – 6:4, 7:5

Видеообзор матча

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Даяна Ястремская WTA Ноттингем Маккартни Кесслер видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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