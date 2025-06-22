Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Финал Ноттингема. Видеообзор матча

22 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от Маккартни Кесслер в финале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Украинка уступила со счетом 4:6, 5:7 за 1 час и 44 минуты. Ястремская провела третье очное противостояние против Кесслер и во второй раз проиграла американке.

Даяна сыграла седьмой финал в карьере и боролась за четвертый трофей. В последний раз она завоевывала титул в 2019 году.

🏆 WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала

Маккартни Кесслер – Даяна Ястремская – 6:4, 7:5

Видеообзор матча