Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Финал Ноттингема. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор финального матча на турнире WTA 250 в Ноттингеме
22 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение от Маккартни Кесслер в финале травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
Украинка уступила со счетом 4:6, 5:7 за 1 час и 44 минуты. Ястремская провела третье очное противостояние против Кесслер и во второй раз проиграла американке.
Даяна сыграла седьмой финал в карьере и боролась за четвертый трофей. В последний раз она завоевывала титул в 2019 году.
🏆 WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/16 финала
Маккартни Кесслер – Даяна Ястремская – 6:4, 7:5
Видеообзор матча
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