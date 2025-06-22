К Моуриньо. Фенербахче сделал предложение по 77-миллионному нападающему
Джон Дуран привлекает внимание турецкого клуба
Колумбийский нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран привлекает внимание «Фенербахче», сообщает Серкан Хамзаоглю.
По информации источника, турецкий клуб сделал предложение в размере16 миллионов евро в формате аренды + выплата годовой зарплаты игрока. Ожидается, что о своем решении Джон огласит в ближайшее время.
В прошедшем сезоне Джон Дуран провел 47 матчей на клубном уровне и отличился 24 забитыми голами. Зимой 2025 года он перебрался из «Астон Виллы» в «Аль-Наср» за 77 миллионов евро.
Тренером «Фенербахче» является Жозе Моуриньо.
Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» готов продать «Чакыра» в Шахтер.
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