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  4. К Моуриньо. Фенербахче сделал предложение по 77-миллионному нападающему
Турция
22 июня 2025, 20:29 |
1895
0

К Моуриньо. Фенербахче сделал предложение по 77-миллионному нападающему

Джон Дуран привлекает внимание турецкого клуба

22 июня 2025, 20:29 |
1895
0
К Моуриньо. Фенербахче сделал предложение по 77-миллионному нападающему
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Дуран

Колумбийский нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран привлекает внимание «Фенербахче», сообщает Серкан Хамзаоглю.

По информации источника, турецкий клуб сделал предложение в размере16 миллионов евро в формате аренды + выплата годовой зарплаты игрока. Ожидается, что о своем решении Джон огласит в ближайшее время.

В прошедшем сезоне Джон Дуран провел 47 матчей на клубном уровне и отличился 24 забитыми голами. Зимой 2025 года он перебрался из «Астон Виллы» в «Аль-Наср» за 77 миллионов евро.

Тренером «Фенербахче» является Жозе Моуриньо.

Ранее сообщалось о том, что «Трабзонспор» готов продать «Чакыра» в Шахтер.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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