Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, когда Ворскла определится с главным тренером
Украина. Первая лига
22 июня 2025, 16:09 |
642
2

Стало известно, когда Ворскла определится с главным тренером

«Ворскла» и Любенович должны определиться относительно сотрудничества

22 июня 2025, 16:09 |
642
2
Стало известно, когда Ворскла определится с главным тренером
ФК Минай. Желько Любенович

Главным претендентом на должность главного тренера полтавчан остается сербский специалист Желько Любенович, хорошо известный украинским болельщикам по работе в «Минае» в сезоне 2023/24.

Как стало известно Sport.ua, сейчас сербский специалист находится в Украине. В ближайшее время должны состояться переговоры между руководством полтавского клуба и Любеновичем, после которых «Ворскла», вероятно, получит нового наставника.
Ожидается, что определенность в этом вопросе наступит в ближайшие два-три дня.

По итогам сезона 2024/25 полтавская команда выбыла из УПЛ в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» определилась с новым тренером.

По теме:
ВИДЕО. Тренировка от Турана. Педриньо почувствовал дополнительное давление
«Строим команду». Новый тренер Левого Берега рассказал о первой тренировке
ФОТО. Экс-футболист Динамо женился на девушке, которая моложе на 10 лет
Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Желько Любенович назначение тренера инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Экс-россиянка обиделась на Саккари. Теннисистки едва не подрались
Теннис | 22 июня 2025, 15:50 8
ВИДЕО. Экс-россиянка обиделась на Саккари. Теннисистки едва не подрались
ВИДЕО. Экс-россиянка обиделась на Саккари. Теннисистки едва не подрались

Юлия Путинцева не в состоянии нормально поблагодарить за игру после поражения

РБ Зальцбург – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Футбол | 22 июня 2025, 16:44 0
РБ Зальцбург – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
РБ Зальцбург – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 23 июня в 01:00 по Киеву

Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Футбол | 22.06.2025, 08:44
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Обновлен рейтинг Золотого мяча 2025. Абсолютно новый лидер, Ямаль – 3-й
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Футбол | 21.06.2025, 22:23
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
Футбол | 22.06.2025, 07:47
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
У украинского клуба большие долги. Команду могут не допустить к УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
Це дно, а не тренер
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
20.06.2025, 21:07
Бокс
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
22.06.2025, 07:44 13
Футбол
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
21.06.2025, 01:45 4
Футбол
Геннадий ГОЛОВКИН – о суперзвезде бокса: «Его удары как будто пощечины»
Геннадий ГОЛОВКИН – о суперзвезде бокса: «Его удары как будто пощечины»
21.06.2025, 04:42 4
Бокс
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
21.06.2025, 13:05
Хоккей
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
Тони БЕЛЛЮ: «Знаете, что будет, когда Усик освободит путь в хевивейте?»
21.06.2025, 22:41 2
Бокс
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ: «Этот футболист с другой планеты и лучше Роналду»
22.06.2025, 00:48 1
Футбол
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
Трансферу быть. Клуб АПЛ согласился заплатить космическую сумму за украинца
21.06.2025, 14:48 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем