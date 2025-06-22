Стало известно, когда Ворскла определится с главным тренером
«Ворскла» и Любенович должны определиться относительно сотрудничества
Главным претендентом на должность главного тренера полтавчан остается сербский специалист Желько Любенович, хорошо известный украинским болельщикам по работе в «Минае» в сезоне 2023/24.
Как стало известно Sport.ua, сейчас сербский специалист находится в Украине. В ближайшее время должны состояться переговоры между руководством полтавского клуба и Любеновичем, после которых «Ворскла», вероятно, получит нового наставника.
Ожидается, что определенность в этом вопросе наступит в ближайшие два-три дня.
По итогам сезона 2024/25 полтавская команда выбыла из УПЛ в Первую лигу.
Ранее сообщалось, что «Ворскла» определилась с новым тренером.
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