Стало известно, когда Ворскла определится с главным тренером

Главным претендентом на должность главного тренера полтавчан остается сербский специалист Желько Любенович, хорошо известный украинским болельщикам по работе в «Минае» в сезоне 2023/24.

Как стало известно Sport.ua, сейчас сербский специалист находится в Украине. В ближайшее время должны состояться переговоры между руководством полтавского клуба и Любеновичем, после которых «Ворскла», вероятно, получит нового наставника.

Ожидается, что определенность в этом вопросе наступит в ближайшие два-три дня.

По итогам сезона 2024/25 полтавская команда выбыла из УПЛ в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» определилась с новым тренером.