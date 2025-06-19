Ворскла определилась с новым тренером. Это иностранный специалист

Полтавская «Ворскла» определилась с новым тренером, который будет работать с командой в Первой лиге. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Клуб договорился о сотрудничестве с известным сербским специалистом Желько Любеновичем, который продолжительное время провел в Украине в качестве футболиста и тренера. Переговоры находятся на финальной стадии.

Любенович выступал в составе «Кривбасса», «Таврии», «Александрии» и «Зари». После завершения профессиональной карьеры серб работал в тренерском штабе луганской «Зари», а с 2023 по 2024 возглавлял «Минай» в Первой лиге.

Стоит отметить, что изначально «Ворскла» планировала назначить главным тренером Дмитрия Чирикала, но стороны не сумели договориться об условиях контракта.

По итогам сезона 2024/25 полтавский коллектив попал в стыковые матчи, уступил в плей-офф «Кудровке» и вылетел в Первую лигу. После этой неудачи клуб остался без главного тренера Юрия Максимова.