Известно, когда возобновится финальный матч Ястремской в Ноттингеме

22 июня в 14:10 по Киеву стартовал финальный матч на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме между Даяной Ястремской и Маккартни Кесслер.

При счете 5:4 (30:15) в пользу Маккартни на ее подаче встреча был прервана из-за дождя. Теннисистки покинули корт в 14:57.

Сейчас погода в Ноттингеме уже становится благоприятной для игры. Сообщается, что финал возобновится ориентировочно в 16:15 по Киеву.

Sport.ua проводит видеотрансляцию финального матча в Ноттингеме Ястремская – Кесслер.