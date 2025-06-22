WTA22 июня 2025, 15:59 | Обновлено 22 июня 2025, 16:00
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Известно, когда возобновится финальный матч Ястремской в Ноттингеме
Ориентировочно в 16:15 по Киеву Даяна и Маккартни Кесслер вернутся на корт
22 июня 2025, 15:59 | Обновлено 22 июня 2025, 16:00
1828
0
22 июня в 14:10 по Киеву стартовал финальный матч на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме между Даяной Ястремской и Маккартни Кесслер.
При счете 5:4 (30:15) в пользу Маккартни на ее подаче встреча был прервана из-за дождя. Теннисистки покинули корт в 14:57.
Сейчас погода в Ноттингеме уже становится благоприятной для игры. Сообщается, что финал возобновится ориентировочно в 16:15 по Киеву.
Sport.ua проводит видеотрансляцию финального матча в Ноттингеме Ястремская – Кесслер.
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