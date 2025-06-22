Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 250 в Ноттингеме
22 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В финале украинка сыграет против представительницы США Маккартни Кесслер (WTA 42). Поединок состоится на центральном корте и начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния выиграет трофей.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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