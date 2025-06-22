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WTA
22 июня 2025, 12:16 |
457
1

Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира WTA 250 в Ноттингеме

22 июня 2025, 12:16 |
457
1
Даяна Ястремская – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

22 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) продолжит выступления на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В финале украинка сыграет против представительницы США Маккартни Кесслер (WTA 42). Поединок состоится на центральном корте и начнется ориентировочно в 14:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния выиграет трофей.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Vlad Holl
Два матчі одночасно. Будемо дивитися фінал з Даяною , а Марта буде на зв'язку на телефоні.Перемоги нашим красуням і іншого не чекаємо.
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